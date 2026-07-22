Lamborghini Revuelto Impavido, 25 exemplaires pour le Japon

Automobili Lamborghini célèbre ses 25 ans de présence au Japon avec la Revuelto Impavido, une série spéciale produite à seulement 25 exemplaires, exclusivement réservés au marché japonais. Développée dans le cadre du programme de personnalisation Ad Personam, cette édition limitée s'inspire de l'esthétique et des valeurs du Bushido, le code d'honneur des samouraïs, en les réinterprétant dans le langage stylistique de la première supersportive V12 hybride rechargeable de la marque de Sant'Agata Bolognese.

Chaque voiture est numérotée individuellement et représente un projet dédié à l'un des marchés les plus importants de Lamborghini dans la région Asie-Pacifique.

Un design qui fait écho à la tradition des samouraïs

L'élément distinctif de la Revuelto Impavido est sa carrosserie, caractérisée par une livrée exclusive qui reprend certains symboles des armures des samouraïs.

Les lignes tendues qui traversent les portes et le pare-chocs arrière rappellent la forme du katana, tandis que les inserts couleur bronze s'inspirent des odoshi, les cordons qui reliaient les plaques des armures traditionnelles japonaises.

Lamborghini Revuelto Impavido (2026) - Les livrées de carrosserie rappellent certains symboles des armures des samouraïs Photo : Lamborghini

La face avant adopte elle aussi un graphisme spécifique inspiré du maedate, l'emblème placé sur le casque du samouraï, tandis que le toit et les ailes présentent des motifs qui réinterprètent les kozane, les lamelles laquées utilisées dans les armures anciennes.

L'ensemble du projet est né au sein du programme Ad Personam qui permet aux clients Lamborghini de développer des configurations hautement personnalisées.

Lamborghini Revuelto Impavido (2026)- La face avant adopte un graphisme dédié inspiré du maedate, l’emblème placé sur le casque du samouraï Photo : Lamborghini

Quatre couleurs dédiées

La série spéciale est proposée en quatre configurations, chacune liée à un élément de la tradition japonaise.

Les teintes brillantes comprennent le Verde Campus, inspiré du jade hisui, et le Grigio Artis Lucido, qui évoque l'épée des samouraïs. Les finitions mates sont quant à elles le Grigio Crater Matt, inspiré des armures traditionnelles, et le Rosso Pyra, qui reprend le célèbre "Sanada Red", historiquement associé au courage.

Lamborghini Revuelto Impavido (2026) - La série spéciale est proposée en quatre configurations, chacune liée à un élément de la tradition japonaise Photo : Lamborghini

Chaque configuration associe des détails noirs et bronze, des éléments en fibre de carbone coordonnés à la carrosserie, des jantes forgées Altanero de 21 et 22 pouces en Shiny Black, des étriers de frein couleur bronze et des sorties d'échappement Matt Black.

Habitacle numéroté et détails exclusifs

L'habitacle aussi a été réalisé spécialement pour cette édition. L'intérieur associe cuir Nero Ade et revêtements Corsa-Tex, avec des surpiqûres et des détails en Bronzo Oreadi. Les sièges présentent des broderies dédiées, tout comme les panneaux de porte et le ciel de toit.

Lamborghini Revuelto Impavido (2026) - L’habitacle associe du cuir Nero Ade et des garnitures Corsa-Tex Photos Par : Lamborghini Lamborghini Revuelto Impavido (2026) - Une plaque en fibre de carbone affiche la numérotation progressive de 1 à 25 Photos Par : Lamborghini

L'équipement est complété par le logo inspiré des samouraïs et une plaque en fibre de carbone indiquant la numérotation progressive de 1 à 25, soulignant le caractère unique de chaque exemplaire.

La mécanique de la Revuelto reste inchangée

Sur le plan technique, la Revuelto Impavido conserve la même architecture que la Revuelto standard. La supersportive utilise le V12 atmosphérique de 6,5 l épaulé par trois moteurs électriques, pour une puissance totale de 1.015 ch. La transmission est confiée à une boîte à double embrayage à huit rapports, tandis que la structure repose sur un monofuselage en fibre de carbone et une section avant en Forged Composites.

Parmi les principales caractéristiques figurent également l'aérodynamique active avec aileron arrière réglable, le système de freinage carbone-céramique CCB Plus et la transmission intégrale avec torque vectoring électrifié. Les performances annoncées font état d'un 0 à 100 km/h en 2,5 secondes et d'une vitesse maximale supérieure à 350 km/h.

Galerie: Lamborghini Revuelto Impavido (2026)