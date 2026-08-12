La Lancia Gamma HF Integrale prend la route

La nouvelle Lancia Gamma fera ses débuts en public au Salon de Paris 2026, venant étoffer après des années la gamme de la marque, réduite depuis 2015 à la seule Ypsilon. Ce sera un SUV — et il ne pouvait guère en être autrement au vu du succès continu des modèles surélevés — avec une longueur d’environ 4,7 mètres, proposé avec des motorisations hybrides (mild hybrid et hybrides rechargeables) ainsi qu’en 100 % électrique.

C’est justement au groupe motopropulseur électrique qu’il reviendra d’animer la Lancia Gamma HF Integrale, la version la plus puissante du SUV italien, photographiée lors de plusieurs essais sur route.

Le retour

D’ailleurs, Lancia l’avait elle-même promis il y a un peu plus d’un an : le nom HF Integrale ferait son retour sur les versions les plus puissantes des nouvelles Gamma et Delta. Le voilà d’ailleurs qui apparaît sur la jupe latérale de la Lancia Gamma 2026, protagoniste des photos espion que vous pouvez découvrir ci-dessous, publiées sur le compte Instagram de Walter Vayr. Il se montre de manière assez discrète sur une carrosserie au look entièrement noir, qui complique l’identification des évolutions esthétiques par rapport à la version aperçue sur les premières photos officielles.

Au-delà des jupes latérales déjà mentionnées, il semble y avoir un nouvel extracteur, d’où ne dépasse évidemment aucune sortie d’échappement. La Lancia Gamma HF Integrale sera en effet 100 % électrique, avec deux moteurs (un par essieu) et une puissance totale qui pourrait atteindre 350 ou 375 ch. Le doute vient du fait que, bien qu’elle soit développée sur la même plateforme que le Jeep Compass (la STLA Medium), la nouvelle Lancia Delta HF Integrale pourrait ne pas reprendre le même groupe motopropulseur que la version la plus puissante du SUV aux sept fentes, qui culmine justement à 375 ch, et se contenter des 350 ch de la DS N°8 (elle aussi basée sur la STLA Medium).

Lancia Gamma 2026 Photo : Lancia Jeep Compass Photo : Jeep

Lors de sa présentation, les responsables de la marque américaine ont en effet déclaré que le moteur arrière du Compass à transmission intégrale avait été développé spécifiquement pour lui ; nous ne savons donc pas encore si d’autres modèles Stellantis l’utiliseront également.

Toutes ces interrogations seront levées au Salon de Paris 2026, lors des débuts de la nouvelle Lancia Gamma.