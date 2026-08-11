Seulement 12 exemplaires produits : la Caterham Seven Miami Edition débarque à Monterey

Caterham amène sa Seven Miami Special Edition sur l’une des scènes les plus en vue aux États-Unis, avec deux exemplaires destinés à la vente lors de la Monterey Car Week 2026 par l’intermédiaire de Bonhams, sur le site du WeatherTech Raceway Laguna Seca. Ce modèle produit en série limitée et réservé à un usage sur circuit sera exposé du 8 au 13 août, les deux voitures étant proposées de gré à gré.

La Caterham Seven Miami Special Edition est limitée à 12 exemplaires dans le monde, tous assemblés à la main au siège britannique de la marque. Deux d’entre eux seront présents à Monterey, où collectionneurs et acheteurs orientés piste pourront négocier directement avec Caterham via Bonhams, plutôt que d’enchérir dans le cadre d’une vente publique traditionnelle.

L’exposition débutera lors de la Pre-Reunion Preview des 8 et 9 août dans le paddock de Laguna Seca, se poursuivra sous le chapiteau de la vente Bonhams Laguna Seca les 11 et 12 août, avant de mener à la vente officielle Bonhams du 13 août. Caterham sera également bien représenté à Monterey British, un rassemblement d’une semaine consacré aux marques britanniques.

Caterham Seven Miami Special Edition Photo : Caterham

Techniquement, la Seven Miami Special Edition repose sur le châssis de la Seven R et a été configurée exclusivement pour un usage sur circuit. Elle est animée par un 4-cylindres atmosphérique Ford Duratec de 2,0 litres, développant 154 kW (210 ch) à 7 600 tr/min et 203 Nm de couple à 6 300 tr/min, transmis aux roues arrière via une boîte manuelle à cinq rapports.

Avec un poids annoncé de 560 kg et un rapport poids/puissance de 375 ch par tonne, Caterham annonce un 0 à 97 km/h en 3,8 secondes et une vitesse maximale de 219 km/h. La dotation comprend des suspensions circuit, des jantes alliage Apollo de 10 pouces, des disques de frein ventilés de 254 mm avec étriers à quatre pistons, un arceau de sécurité pour track-day, ainsi qu’un système d’extincteur embarqué.

Détails de design inspirés de Miami

Chaque Seven Miami Special Edition reçoit une peinture Aqua avec un jeu de doubles bandes spécifique en rose vif et blanc, ainsi qu’une calandre peinte en blanc avec le chiffre 7. La partie arrière de la carrosserie arbore le lettrage officiel Miami et le tracé du circuit de Miami International Autodrome, afin de relier visuellement le nom et la livrée.

À bord, le script Miami est brodé sur les appuie-tête des sièges, et chaque voiture reçoit une plaque numérotée individuellement sur la planche de bord. Une seconde plaque, placée dans le compartiment moteur, mentionne les noms et signatures des deux techniciens ayant assemblé chaque exemplaire à la main. L’habitacle comprend également un volant Momo en suédine à démontage rapide, des voyants de passage de rapport séquentiels, ainsi qu’un couvre-tunnel et une housse de coffre en vinyle aspect carbone.

La place de cette série spéciale dans la gamme Caterham

La Miami Special Edition rejoint une gamme Caterham plus large de sportives légères et de voitures de course proposées à l’échelle mondiale avec des moteurs Suzuki, Ford ou Horse, aux côtés de modèles comme les Seven 170 et Seven 420. Plus tôt cette année, la marque a également présenté des projets comme son prototype de sportive électrique, signe d’un travail mené en parallèle des variantes Seven à moteur thermique traditionnelles.

Ces dernières années, Caterham a continué à développer des versions spéciales, depuis des modèles radicalement orientés circuit jusqu’à des séries régionales comme la Seven Nürburgring Edition. Pour Monterey, la Seven Miami Special Edition offre à la marque une voiture de piste en série limitée, dotée d’une identité visuelle marquée et clairement destinée aux collectionneurs en quête d’un modèle à la fois rare et exploitable lors de journées circuit.