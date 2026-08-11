Voici la Mitsubishi la plus étrange que vous verrez aujourd’hui
Elle s'appelle Mitsubishi Flying Pug, elle a été produite à la fin des années 90 et s'apprête à être mise aux enchères
Alors que le retour du Mitsubishi Pajero semble se préciser, l’une de ses déclinaisons les plus singulières de tous les temps s’apprête à être vendue aux enchères à Nashville, aux États-Unis, en septembre 2026. Son nom : Mitsubishi Flying Pug. Et elle pourrait bien décrocher le titre de voiture la plus étrange jamais produite.
Présentée en 1997, elle devait apporter quelque chose de vraiment différent à la gamme Mitsubishi : un 4x4 au style rétro destiné au marché japonais. Le constructeur prévoyait d’en produire 1.000 exemplaires, avec l’espoir de séduire autant de clients. Les choses se sont passées tout autrement.
Un faux pas stylistique involontaire
Au final, seulement 139 exemplaires ont été assemblés et vendus. Un volume très faible, qui a scellé l’échec de cette expérimentation stylistique, du moins au vu de chiffres de vente plus que confidentiels. Pourtant, sa base technique était tout à fait respectable.
La Mitsubishi Flying Pug — dont le nom peut se traduire par « carlin volant » — reposait en effet sur le Mitsubishi Pajero Junior, un petit 4x4 commercialisé exclusivement au Japon entre 1995 et 1998. Le Junior était lui-même la version la plus grande du Pajero Minica, une kei car produite à partir de 1962 avant de tirer sa révérence en 2007 après huit générations.
Par rapport à la Minica, le Pajero Junior recevait un moteur plus gros, n’ayant pas à respecter les strictes normes imposées aux kei cars : un bloc de 1,1 litre développant 80 ch, associé à une boîte automatique à 3 rapports et à la transmission intégrale. C’était suffisant à l’époque et largement adéquat pour déplacer avec aisance ce petit 4x4. C’est là qu’entre en scène la Flying Pug. Car si le Junior affichait des lignes cohérentes avec celles des autres Mitsubishi de l’époque, sa fantasque sœur ressemblait à un taxi londonien avec deux portes de moins.
La garde au sol restait celle d’un vrai tout-terrain, mais pour le reste, difficile de faire plus original. Clairement trop original. L’équipement de série était néanmoins plutôt complet : climatisation, vitres électriques, freins à disque, autoradio, vitres arrière teintées, jantes en alliage et dossiers de sièges arrière rabattables.
L’un des 139 exemplaires est désormais à la recherche d’un nouveau propriétaire. Seriez-vous assez audacieux pour enchérir ?
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