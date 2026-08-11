Est-ce la nouvelle Harley rétro la plus cool de l’année ?

Moins de chrome, moins d’ornements, moins de superflu. En contrepartie, un gros V2, une selle monoplace et de nombreux éléments rapportés noirs. Avec la nouvelle Deadwood, Harley-Davidson met sur la route un bobber qui semble tout droit sorti d’un garage de la fin des années 1940. Dommage toutefois que ce modèle ne soit même pas prévu pour l’Europe.

Un bobber plutôt qu’un tape-à-l’œil

Après la Seconde Guerre mondiale, de nombreux propriétaires de Harley considéraient chaque élément superflu comme de trop. Les garde-boue étaient raccourcis, les accessoires supprimés et l’ensemble réduit à ce qui était réellement nécessaire pour rouler. C’est précisément ce style que reprend la Deadwood. Jusqu’à son nom, qui renvoie à l’histoire du légendaire rassemblement de Sturgis et à la ville western de Deadwood, dans les Black Hills.

Photo : Harley-Davidson

Presque tout est habillé de noir. Le moteur, l’échappement, la fourche, le guidon, les risers, les commandes et même le carénage de phare se passent d’accents brillants. Seuls les caches inférieurs de culbuteurs et les tiges de culbuteurs apportent un discret contraste chromé. Des roues à rayons avec jantes noires et une selle monoplace classique complètent l’ensemble.

Un classique à la technique actuelle

Sous cette carrosserie nostalgique se cache une partie-cycle Softail moderne. L’amortisseur central dissimulé assure la ligne classique d’un hardtail sans sacrifier le confort. Avec seulement 648 millimètres de hauteur de selle, la Deadwood fait partie des Harley les plus basses du millésime 2026. Inutile de chercher des valises : leur absence fait pleinement partie du concept.

Photo : Harley-Davidson

La propulsion est assurée par le Milwaukee-Eight 117 Classic. Avec 1 923 cm³, ce bicylindre en V développe 98 ch et 163 Nm. La ligne d’échappement 2-en-1 est censée renforcer encore le couple, tout en offrant la sonorité appropriée. Ceux qui en veulent davantage pourront ensuite faire évoluer le moteur avec des composants Screamin’ Eagle.

Bien plus qu’un simple exercice rétro

Le look classique est trompeur. La Deadwood embarque un ABS en courbe, un antipatinage en courbe, un contrôle du couple résiduel, une surveillance de la pression des pneus et trois modes de conduite. Un éclairage LED, une prise USB-C et un instrument rond avec écran intégré font également partie de l’équipement de série.

Photo : Harley-Davidson

La Deadwood fera ses débuts au Sturgis Motorcycle Rally. Elle sera ensuite commercialisée, malheureusement, exclusivement aux États-Unis et au Canada. Son prix d’entrée y est fixé à 17 999 dollars. Pour les passionnés européens, il ne reste donc pour l’instant qu’à la regarder.