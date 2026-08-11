Cette Porsche 911 de 830 ch renaît sous la forme d'un monstre GT de 30 exemplaires

Marc Philipp Gemballa élargit sa gamme dérivée de la 911 avec la nouvelle Marsien GT, une évolution davantage orientée route de la Marsien tout-terrain d’origine. Basée sur la Porsche 992 Turbo et limitée à 30 exemplaires, la Marsien GT fera ses débuts au Pebble Beach Concours d’Elegance le 13 août 2026, avec les premières livraisons clients prévues pour la fin 2027.

Chaque exemplaire débute comme une Porsche 911 Turbo ou Turbo S avant d’être profondément retravaillé à l’aide d’environ 1 500 composants spécifiques, de la carrosserie intégralement en fibre de carbone au groupe motopropulseur mis au point par Ruf. Selon l’entreprise, le coupé associe l’aptitude au grand tourisme aux performances d’une supercar, avec un 0 à 100 km/h en 2,4 secondes et une vitesse de pointe de 330 km/h.

Carrosserie en carbone et aérodynamique active

La Marsien GT reçoit une carrosserie extérieure entièrement nouvelle en fibre de carbone, composée de plus de 100 éléments distincts, notamment les panneaux de carrosserie, les conduits d’air, les rétroviseurs, les garnitures de passages de roue et une section arrière s’étendant du montant A jusqu’à l’aileron. Par rapport à une 992 Turbo S de série, l’usage intensif du carbone permet de retrancher environ 75 kg au poids de l’auto.

Les évolutions aérodynamiques comprennent des prises d’air avant agrandies, une prise d’air de toit, des entrées d’air dynamiques, des ouvertures dans les bas de caisse et un soubassement intégral en carbone. Des ouïes actives sur les ailes avant évacuent l’air à haute pression des passages de roue, tandis qu’un aileron arrière actif, rehaussé et incliné, augmente l’appui et peut faire office d’aérofrein. Un bouchon de réservoir central a été retenu pour favoriser la répartition des masses.

Une base châssis pensée pour la route

Contrairement à la Marsien tout-terrain, la Marsien GT est réglée exclusivement pour l’asphalte. En collaboration avec KW Automotive, Marc Philipp Gemballa a développé une nouvelle suspension avant à double triangulation, associée à un train arrière multibras et à des amortisseurs pilotés utilisant la technologie DDC V5 de KW. Le système peut ajuster séparément la compression et la détente en environ 0,02 seconde, selon l’état de la chaussée et les sollicitations du conducteur.

La garde au sol standard est de 9,9 cm, et un système de levage de l’essieu avant peut relever le nez d’environ 6,1 cm pour franchir des rampes prononcées ou des ralentisseurs. Le conducteur peut sélectionner plusieurs modes de conduite depuis le volant, qui modifient le fonctionnement des amortisseurs, les paramètres de transmission et la cartographie moteur. Les jantes forgées à écrou central de 20 pouces à l’avant et 21 pouces à l’arrière sont chaussées de Michelin Pilot Sport Cup 2 en 275/35 à l’avant et 335/30 à l’arrière.

Groupe motopropulseur Ruf et échappement en titane

Le développement du moteur se poursuit avec Ruf Automobile, préparateur historique de Porsche, enregistré comme constructeur depuis 1981 et déjà lié aux projets d’Uwe Gemballa dans les années 1980. Le six-cylindres à plat biturbo à transmission intégrale reçoit des turbocompresseurs à géométrie variable revus, une nouvelle cartographie électronique et un calibrage de boîte spécifique afin de délivrer plus de 830 ch et 931 Nm de couple.

Marc Philipp Gemballa indique qu’une seconde évolution moteur de plus de 900 ch est en cours de développement pour les clients en quête de performances supplémentaires. L’échappement est confié à une nouvelle ligne complète en titane à quatre sorties signée Akrapovič, conçue pour modifier à la fois le style de la partie arrière et la sonorité de la voiture. Le soubassement intégral en carbone est profilé afin d’optimiser les flux d’air vers le diffuseur arrière.

Habitacle, prix et production

À bord, la Marsien GT adopte une console centrale rehaussée avec un levier de vitesses en aluminium inspiré de la Carrera GT, avec en option un pommeau apparent en carbone ou en acajou. L’habitacle est habillé d’Alcantara, avec des packs intérieurs en fibre de carbone disponibles, ainsi qu’un arceau de type clubsport en option, pouvant être fini en peinture, cuir, Alcantara ou carbone brut. Chaque voiture reçoit également une plaque numérotée sur la console.

Le modèle de lancement associe un Alcantara gris foncé à des baquets en carbone, avec des surpiqûres, des ceintures et des instruments de couleur champagne assortis à sa peinture Anniversary Liquid Champagne Gold à quatre couches, créée pour le 70e anniversaire d’Uwe Gemballa. La production est limitée à 30 unités, au prix de 770 000 euros hors taxes, droits, transport et voiture donneuse 911, ce qui la place parmi les séries spéciales de type GT produites en faibles volumes, à l’image d’autres projets basés sur la 911.