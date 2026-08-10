Le SUV de BYD de 402 ch au look tout-terrain arrive en Europe

BYD continue de relever le niveau de son offensive en Europe, avec un modèle qui passera difficilement inaperçu. Il s'appelle BYD Ti 7 : un grand SUV hybride rechargeable à sept places qui associe un design très cubique, presque digne d'un tout-terrain classique, à des performances franchement hors norme pour la catégorie.

Après ses débuts au Royaume-Uni, où il est commercialisé à partir de 47.995 livres sterling (56.000 euros au taux de change actuel), le modèle arrivera progressivement dans le reste de l'Europe au cours de l'année 2027.

Un style qui rappelle les tout-terrain les plus emblématiques

Long de près de 5 mètres (4,995 m), le BYD Ti 7 mise sur des surfaces droites, des passages de roue marqués et des proportions robustes. BYD qualifie son style de « sans compromis » et, de fait, le clin d'œil aux SUV modernes à l'allure baroudeuse est évident.

BYD Ti 7 Photo : BYD

Ce n'est pas un véritable tout-terrain à châssis séparé, mais il cherche à dégager la même présence visuelle que des modèles bien plus coûteux, comme le Land Rover Defender, dont le prix de base en France dépasse largement ce niveau.

Plus rapide qu'il n'y paraît

Sous la carrosserie prend place le nouveau système hybride rechargeable Dual Mode Performance. Le moteur essence 1.5 travaille de concert avec deux moteurs électriques pour une puissance cumulée de 402 ch. La donnée qui surprend, c'est l'accélération : 0 à 100 km/h en 4,8 secondes, une valeur plus proche de celle de nombreuses sportives que d'un SUV familial sept places.

La batterie de 36 kWh autorise jusqu'à 119 km d'autonomie en mode électrique selon le cycle WLTP, un résultat supérieur à celui de plusieurs rivaux hybrides rechargeables de la catégorie.

Sept places et beaucoup d'espace

L'habitacle met l'accent sur le confort et la technologie. De série, on trouve les 7 places, un toit panoramique en verre, des vitres avant acoustiques, des sièges en cuir et un grand écran central de 15,6 pouces. Les sièges avant ainsi que les places latérales de la deuxième rangée sont chauffants et ventilés, tandis que la deuxième rangée propose également des réglages électriques.

Avec les sept places en configuration d'usage, le coffre offre 126 litres ; en rabattant la troisième rangée, le volume passe à 970 litres, tandis qu'avec les deuxième et troisième rangées repliées, il atteint 1.830 litres.

Le Ti 7 sera le deuxième SUV BYD à sept places destiné à l'Europe après le Tang électrique, et il constitue un nouveau signe de la montée en puissance des marques chinoises sur le segment des grands SUV.