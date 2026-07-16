Geely dépasse BYD : le classement mondial change

Le marché automobile mondial continue d’évoluer. Après des années de croissance, les constructeurs chinois commencent à montrer les premiers signes de ralentissement, tandis que certains groupes traditionnels parviennent à regagner du terrain.

C’est ce qui ressort d’une analyse portant sur les données officielles et les estimations de 56 groupes automobiles et 129 marques, en comparant les ventes du premier trimestre 2026 à celles de la même période en 2025. De cette étude, qui ne prend pas en compte les constructeurs iraniens, un constat se détache : BYD est sortie du Top 10 mondial.

Toyota toujours en tête

Entre janvier et mars 2026, entre 21,15 et 21,20 millions de voitures ont été immatriculées, soit un recul compris entre 1,9 % et 2,3 % sur un an. En tête du classement, Toyota conserve sa place de numéro un, à la fois en tant que groupe – en incluant également Lexus et Daihatsu – et en tant que marque. Ses ventes ont reculé de 1,4 % en tant que groupe et de 2,1 % en tant que marque, mais ce résultat reste malgré tout meilleur que la tendance moyenne du marché.

Derrière, Volkswagen confirme sa deuxième place, mais enregistre une contraction plus marquée, de 3,9 % en tant que groupe et de 7,6 % en tant que marque, notamment en raison de sa forte exposition au marché chinois. Sur la troisième marche du podium figure le groupe Hyundai-Kia, qui limite ses pertes à 0,5 % grâce à la progression de Kia (+0,6 %), suffisante pour compenser le recul de Hyundai (-1,6 %). Le constructeur coréen boucle le trimestre avec seulement 190.000 voitures de moins que le groupe Volkswagen.

Les hausses et les baisses

La surprise la plus positive est Stellantis, qui enregistre une croissance de 12 %, la meilleure parmi les quinze premiers groupes mondiaux. Ce résultat est surtout porté par Fiat, en hausse de 27 % en Europe et de 14 % au Brésil, ainsi que par Ram, dont les ventes progressent de 18 %. La situation est plus compliquée pour General Motors, qui s’établit à 1,06 million de véhicules vendus, en baisse de 6 %, notamment à cause de la perte de compétitivité de la marque Buick en Chine.

Mais le chiffre le plus marquant concerne justement BYD : le constructeur chinois passe de la sixième à la onzième place du classement mondial après une chute de 30 % de ses ventes, principalement freinées par la guerre des prix sur son marché domestique.

Le groupe Geely en profite, dépassant son rival pour devenir le constructeur chinois qui a vendu le plus de véhicules dans le monde au premier trimestre 2026, tout en maintenant des volumes globalement stables grâce à la croissance de Zeekr et Lynk & Co, qui compense le ralentissement de Geely et Volvo. Dans l’ensemble, la part de marché mondiale des marques chinoises passe de 24,4 % à 23,5 %, un chiffre qui pourrait marquer une phase de stabilisation après des années d’expansion continue.

L’auteur de l’article, Felipe Munoz, est un analyste expert de l’industrie automobile et créateur de contenu pour Car Industry Analysis sur les réseaux sociaux.