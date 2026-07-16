Toyota teste déjà une version plus performante de la supercar GR GT

La supercar Toyota, attendue de longue date, s’est enfin dévoilée en décembre dernier, mais cette machine à moteur V8 central arrière ne sera pas lancée avant l’an prochain. En attendant, une nouvelle vidéo d’espionnage révèle que des prototypes sont de retour au Nürburgring pour poursuivre leur mise au point et corriger les derniers détails. Et il n’y a pas que la GR GT standard qui enchaîne les kilomètres sur l’Enfer Vert : les chasseurs d’images de Nürburg Automotive ont également repéré une version à l’allure plus radicale.

À première vue, on pourrait croire que Toyota a sorti la GR GT3 réservée au circuit, mais ce n’est clairement pas le cas. Le prototype camouflé porte une plaque d’immatriculation, preuve suffisante qu’il s’agit bien d’une version homologuée pour la route. Cela dit, il semble reprendre quelques éléments de la voiture de course. Un nouveau kit aérodynamique comprend notamment un splitter avant plus proéminent que sur le modèle classique. À l’arrière, l’aileron à fixations supérieures de type swan-neck trahit immédiatement le fait qu’il ne s’agit pas de la version standard.

Bien que Toyota ait pris soin de masquer l’essentiel de l’auto, la marque a volontairement laissé quelques détails visibles. Les ailes avant reçoivent désormais des ouïes en fibre de carbone dans le style de la Porsche 911 GT3 RS, et l’on distingue aussi des canards aérodynamiques aux extrémités du pare-chocs avant. Il est raisonnable de penser que tous ces nouveaux éléments seront proposés dans le cadre d’un pack optionnel, à moins que Toyota ne décide de lancer une variante GR GT distincte. Cela étant, il serait surprenant de voir arriver une déclinaison de type GRMN aussi tôt dans le cycle de vie du modèle.

Les images volées réalisées sur la Nordschleife montrent les deux versions de la GR GT enchaîner les tours l’une derrière l’autre, ce qui permet de mieux distinguer leurs différences. Il ne faut pas s’attendre à ce que cette version plus affûtée abandonne la chaîne de traction hybride, puisque le prototype arbore toujours l’autocollant jaune que tous les véhicules électrifiés doivent afficher lors des essais sur le célèbre circuit allemand. Il s’agit d’une exigence de sécurité qui permet aux commissaires de piste et aux secours d’identifier rapidement les véhicules équipés de systèmes haute tension en cas d’accident.

Les packs orientés circuit apportent rarement un surplus de puissance, les constructeurs se concentrant généralement sur l’amélioration de l’aérodynamique. En conséquence, cette GR GT plus extrême pourrait conserver la même puissance cumulée de 641 ch et le même couple de 850 Nm, fournis par son V8 4,0 litres biturbo et son moteur électrique. Ces chiffres ne sont toutefois pas définitifs, car ils concernent des véhicules de développement, et Toyota n’a pas exclu d’aller chercher davantage de performances sur la version de série.

Reste à savoir si les ingénieurs parviendront à réduire davantage le poids grâce à un usage plus poussé de la fibre de carbone. Même dans ce cas, le poids à vide ne devrait probablement pas baisser de manière significative. Pour rappel, Toyota estime que la GR GT standard pèsera 1 750 kg ou moins, ce qui constitue une valeur respectable pour une supercar hybride à moteur V8.

La GR GT repose sur la première structure de carrosserie entièrement en aluminium de Toyota, et le constructeur prévoit de la partager avec un autre modèle. Lexus fera revenir la LFA en 2027 sous la forme d’une supercar 100 % électrique reposant sur la même plateforme légère que le vaisseau amiral animé par un V8. Reste à voir si ses panneaux de carrosserie feront eux aussi appel à l’aluminium et au plastique renforcé de fibre de carbone, comme sur la GR GT. Quoi qu’il en soit, cette électrique sera inévitablement plus lourde. Même si elle adopte les batteries solides évoquées dans de récents rapports, la LFA électrique a très peu de chances d’égaler le poids de la GR GT, encore moins de faire mieux.

Toyota GR GT Source: Toyota

Source: Nürburg Automotive / YouTube