« Nous ne survivrons pas » : le patron de Toyota veut unir les constructeurs japonais face aux EV chinois

La progression spectaculaire des constructeurs automobiles chinois a mis les marques japonaises historiques en état d’alerte maximale, et le vice-président de Toyota, Koji Sato, estime avoir trouvé un moyen de riposter. Il propose de standardiser certaines pièces automobiles entre constructeurs concurrents afin de réduire les coûts, d’améliorer l’efficacité et de stimuler l’innovation.

« Si rien ne change, nous ne survivrons pas », a déclaré Sato lors de la réunion annuelle des fournisseurs de Toyota en mars, comme l’a rapporté Automotive News. Il s’est gardé de citer directement les constructeurs chinois, préférant présenter cet objectif comme un moyen d’améliorer la « compétitivité internationale » des constructeurs japonais.

Mais les chiffres expliquent l’urgence de la situation. Les constructeurs chinois grignotent régulièrement les parts de marché des marques japonaises dans plusieurs régions clés, et l’Europe en offre désormais le dernier exemple. En mai, les marques chinoises y ont dépassé pour la première fois les constructeurs japonais en volume de ventes.

Le vice-président de Toyota, Koji Sato (à gauche), avec l'ancien PDG Akio Toyoda (à droite).

Les données de l’Association des constructeurs européens d’automobiles montrent que les ventes cumulées de Geely Group, SAIC Motor, BYD, Chery Automobile et Leapmotor ont atteint 138 140 unités en Europe ce mois-là. Toyota, Suzuki, Honda, Nissan, Mazda et Mitsubishi ont totalisé seulement 130 424 voitures.

La situation est encore plus frappante en Chine. Les constructeurs japonais ont tardé à prendre le virage de l’électrique, et ils en paient aujourd’hui le prix alors que de jeunes start-up chinoises de l’EV affichent des ventes en forte hausse grâce à des véhicules définis par le logiciel, à la recharge ultra-rapide et à des technologies de batterie de pointe. Les ventes de Toyota en Chine ont chuté de 17 % au premier semestre de cette année, tandis que celles de Honda ont reculé plus fortement encore, de 35 %. L’Asie du Sud-Est et l’Australie suivent une trajectoire similaire, une vague de véhicules électriques chinois abordables venant aussi y éroder la position des acteurs historiques.

C’est dans ce contexte que s’inscrit l’initiative portée par Sato au sein de l’Association des constructeurs automobiles du Japon, qu’il préside. Sa proposition consiste à standardiser des composants comme l’acier, les faisceaux électriques et les plastiques entre toutes les grandes marques japonaises, afin de libérer des ressources pour se concentrer sur ce qui différencie réellement une voiture aux yeux des acheteurs les plus récents.

Toyota RAV4 2026 Photo : Suvrat Kothari

Sa logique est la suivante : créer un nouveau « standard japonais » pour les pièces, auquel les fournisseurs du monde entier pourraient se conformer. Standardiser les composants que les clients ne voient jamais permettrait aux constructeurs de réallouer ces budgets vers les éléments qui comptent vraiment pour eux, comme les fonctionnalités logicielles, les systèmes d’aide à la conduite, des batteries à recharge plus rapide et une gamme de motorisations plus large.

À titre d’exemple, Sato a souligné que les fournisseurs produisent actuellement 70 000 variantes différentes de faisceaux électriques à elles seules. Réduire ce nombre entraînerait vraisemblablement une baisse des coûts de fabrication.

L’idée est ambitieuse, mais elle se heurte à de véritables obstacles. Amener autant de marques, de modèles, de variantes et de lignes de production différentes à s’aligner sur des composants communs représente un chantier colossal, et il est loin d’être certain qu’il soit seulement réalisable.

Mais les constructeurs japonais subissent actuellement une pression bien réelle. Si le patron du plus grand constructeur automobile mondial parvient à rallier ses concurrents à cette initiative, cela pourrait leur offrir une chance de retrouver de l’élan.

« Nous avons une conscience aiguë de la crise : l’industrie automobile japonaise traverse une période de transition majeure », a déclaré Sato à Automotive News. « C’est précisément le moment de poursuivre le développement et l’évolution à travers les défis et les réformes que l’ensemble de l’industrie automobile doit affronter. »