Toyota travaillerait sur une Camry plus sportive

Un nouveau dépôt de marque repéré par CarBuzz pourrait révéler que Toyota travaille sur une version plus sportive de sa berline Camry. La marque « Camry Apex » a été déposée par Toyota le 30 juin 2026 et est actuellement en attente auprès de l’USPTO pour des biens et services, plus précisément des « automobiles et leurs pièces structurelles ».

Ce n’est peut-être pas le label performance le plus connu de Toyota, mais certains se souviennent de la Corolla Apex Edition lancée pour le millésime 2021. L’Apex a été reconduite pour le millésime 2022, avant d’être rapidement abandonnée avec l’arrivée de la plus radicale GR Corolla en 2023.

Toyota indiquait que l’Apex Edition était limitée à 6 000 exemplaires pour sa première année de commercialisation, même si l’on ne sait pas si la version 2022 était aussi rare. Sur ces 6 000 unités initiales, seulement 120 recevaient une boîte manuelle à six rapports, tandis que les autres étaient équipées d’une transmission à variation continue (CVT).

Toyota Camry GT-S Concept SEMA Photo par : Toyota

Qu’est-ce qu’une version Apex ?

Si la Camry Apex reprend la même recette que la Corolla, il ne faut pas s’attendre à des gains de performances sous le capot. Autrement dit, l’actuelle chaîne de traction hybride de 225 ch (232 ch avec transmission intégrale) devrait rester inchangée.

La Corolla Apex conservait le même quatre-cylindres de 169 ch qu’une Corolla standard, mais ajoutait des ressorts spécifiques abaissant la garde au sol, des amortisseurs recalibrés et une direction assistée électrique paramétrée sur mesure.

Étrange pour une hybride, la Corolla recevait aussi une ligne d’échappement cat-back avec une sortie en acier inoxydable. Comme la nouvelle Camry coupe et relance souvent son moteur, cela pourrait donner une sonorité particulière.

Toyota avait d’ailleurs teasé une Camry plus musclée lors du SEMA Show de l’an dernier à Las Vegas : ce dépôt de marque est peut-être le premier indice qu’une version de série est en préparation.

Source: USPTO sur CarBuzz