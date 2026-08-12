Achèteriez-vous un Toyota Land Cruiser avec 1 000 000 km au compteur ?

L’histoire des 4x4 est jalonnée de modèles immortels, des icônes du tout-terrain capables de traverser les époques sans que leur image en soit altérée. C’est le cas du Toyota Land Cruiser, qui représente depuis 1951 tout le savoir-faire de la marque japonaise lorsque l’asphalte disparaît sous les roues. Au fil des générations, il s’est distingué par son châssis à échelle, sa transmission intégrale, sa robustesse et sa fiabilité. À condition, bien sûr, d’en prendre soin.

C’est exactement ce qu’a fait Gary Driscoll, agent immobilier australien, qui a parcouru près de 1 000 000 de km avec son Toyota Land Cruiser. Et il s’apprête désormais à le mettre aux enchères.

Tout d’origine

Acheté en 2009, ce Land Cruiser Sahara Série 200 a parcouru en moyenne 180 km par jour, sillonnant les routes de l’État australien du Victoria. Sans jamais connaître le moindre problème. Un résultat à mettre au crédit de l’attention portée par M. Driscoll, qui ne veut pas dépasser le cap du million de kilomètres, préférant laisser à son futur propriétaire le soin d’atteindre ce seuil. Au volant d’un tout-terrain en parfait état.

Le Land Cruiser conserve en effet son moteur et sa transmission d’origine, même s’il a fallu remplacer le démarreur après 983 333 km. Driscoll a déclaré à Drive Australia :

« La chose la plus impressionnante [au-delà du kilométrage élevé], c’est que pratiquement rien n’a été remplacé. Le moteur est celui d’origine, la transmission est celle d’origine, le véhicule est d’origine. Bien sûr, l’entretien courant a été effectué régulièrement, comme les vidanges, le remplacement des filtres à air et à carburant, et plusieurs autres opérations de maintenance ont été réalisées. »

Comme indiqué, le Toyota Land Cruiser est maintenant prêt à rejoindre le garage d’un nouveau propriétaire grâce à une vente aux enchères, à condition d’être prêt à débourser au moins 30 000 dollars australiens (environ 19 000 euros). Il atteindra ainsi enfin les 1 000 000 de km. Et qui sait combien d’autres il pourra encore parcourir.