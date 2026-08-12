Jaguar Type 01, premières photos de l'intérieur de la GT électrique

Jaguar a enfin levé le voile sur le premier détail vraiment concret de sa future grande berline électrique. La Type 01, qui sera présentée officiellement le 6 octobre 2026 à New York, dévoile pour la première fois son habitacle et confirme une orientation très différente de celle suivie jusqu’ici par la marque britannique.

Moins de très grands écrans, davantage d’ambiance de grand tourisme, et une technologie plus discrète et plus « minimaliste » que démonstrative.

Un intérieur inspiré des années 1960

Les images diffusées par Jaguar montrent un habitacle étonnamment sobre. Devant le conducteur, on trouve un large écran incurvé, tandis que la console centrale n’accueille qu’un petit panneau tactile principalement dédié à la climatisation. Les teintes claires et les finitions inspirées du travertin créent une atmosphère presque lounge, loin de l’esthétique futuriste typique de nombreuses électriques de luxe.

La console haute traverse tout l’habitacle et divise la voiture en quatre espaces distincts. Le toit panoramique en verre et les détails en laiton ornés du célèbre jaguar complètent une ambiance plus élégante que technologique.

Des dimensions de limousine, mais une hauteur très contenue

La Jaguar Type 01 mesurera environ 5,20 mètres de long pour seulement 1,40 mètre de haut. En pratique, elle affichera l’encombrement d’une Mercedes EQS, mais avec une silhouette bien plus élancée. La version de série adoptera quatre portes classiques, en abandonnant les ouvertures spectaculaires du concept Type 00.

Fait étonnant, il n’y aura pas de coffre avant, et le coffre arrière sera lui aussi plutôt compact pour une voiture de ce gabarit.

Trois moteurs et près de 1.000 ch

La base technique repose sur la nouvelle Jaguar Electric Architecture (JEA). La version de lancement devrait adopter trois moteurs électriques et une puissance proche de 1.000 ch, avec un couple d’environ 1.300 Nm. Le système pourra fonctionner en traction, propulsion ou transmission intégrale selon les conditions, grâce à un torque vectoring avancé.

Galerie: Jaguar Type 00 Concept 42 Source: InsideEVs

La batterie de 120 kWh promet environ 700 km d’autonomie et devrait fonctionner à une tension d’environ 740 volts, ce qui laisse entrevoir des temps de recharge très rapides.

Le confort d’une GT, l’agilité d’une sportive

Jaguar vise clairement un équilibre entre performances et aptitude au voyage. La Type 01 recevra une suspension pneumatique, des roues arrière directrices et des jantes de 23 pouces. Les premiers essais évoquent une position de conduite très basse, un bon niveau de confort en mode Comfort et une agilité surprenante en ville, avec un diamètre de braquage comparable à celui d’un SUV compact.

Jaguar Type 01 : les intérieurs Photo : Jaguar

Les premières livraisons sont attendues au premier semestre 2027, avec des prix qui devraient débuter autour de 138.000 euros. Et à en croire les premières informations, il ne s’agira que de la première représentante d’une nouvelle famille de modèles électriques Jaguar.