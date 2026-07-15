La Jaguar Type E est de retour

La Jaguar Type E est sans doute l’une des voitures les plus célèbres de l’histoire, ainsi qu’une véritable icône automobile made in England. Un modèle adoré de nombreux passionnés (Diabolik compris, qui en conduit une entièrement noire), produit entre 1961 et 1974 en deux variantes : coupé et cabriolet. Quintessence de la sportivité britannique, elle revient aujourd’hui sous la forme d’un set Lego, au sein de la gamme Icons. Et il ne pouvait guère en être autrement. Une réplique fidèle de la Jaguar Type E d’origine, riche en détails pour le plus grand plaisir des amateurs.

À quoi ressemble-t-elle ?

Comment imaginez-vous une Jaguar Type E ? Si vous avez répondu verte, vous avez vu juste : une teinte issue du monde de la compétition (celle réservée aux voitures anglaises, tout comme le rouge l’était aux italiennes), reprise sur le set Lego dédié à la sportive d’outre-Manche. Le tout associé aux incontournables jantes à rayons.

Il ne s’agit toutefois que de deux des éléments intégrés à cette maquette, qui reprend fidèlement les lignes de la Type E, avec son long capot classique ouvrant sur le moteur 6 cylindres en ligne. Les portes sont elles aussi ouvrantes, tandis que la capote en toile peut être repliée afin de mieux admirer la reproduction en briques de l’habitacle de ce cabriolet britannique. La Jaguar Type E de Lego comprend également un jeu de 5 outils (clés, marteau et tournevis) à ranger dans le coffre.

Jaguar E-Type, le set Lego Photos Par : Lego Jaguar E-Type, le set Lego Photos Par : Lego

Le nouveau set Lego se compose de 1 673 pièces et mesure 37 cm de long, 9 cm de haut et 14 cm de large. Il est disponible à la commande sur le site officiel au prix de 139,99 euros. Les expéditions débuteront le 1er août 2026.