Voici comment se comporte la nouvelle Jaguar sur circuit

Le camouflage est toujours présent et ne disparaîtra qu’en octobre, mais il n’a jamais vraiment suffi à masquer les formes très particulières de la Jaguar Type 01, la GT électrique britannique qui a profité du Goodwood Festival of Speed 2026 pour se montrer en mouvement en gravissant la célèbre côte. Une bande d’asphalte idéale pour évaluer les qualités dynamiques de l’auto.

Ainsi, les 1 000 ch de la Jaguar Type 01 ont mis en scène ces lignes qui ont tant fait parler, dessinées pour se démarquer de toutes les Jaguar du passé et ouvrir une nouvelle ère.

Une longueur hors norme

La vidéo montrant la Jaguar Type 01 à l’attaque de la montée de Goodwood est accompagnée des voix de la foule, des grondements des autres bolides prêts à s’élancer, du passage des visiteurs et d’autres bruits encore, mais il semble que la GT anglaise n’émette aucun son artificiel, du moins à l’extérieur. Reste à savoir si un dispositif sera prévu pour la faire « chanter » comme un V8.

Le poids n’est pas encore connu, mais il devrait dépasser les 2,5 tonnes. Il faut dire qu’entre sa nature électrique et ses dimensions XXL, avec une longueur d’environ 5,2 mètres, elle ne peut guère prétendre à la légèreté.

Une portion étroite comme celle de Goodwood n’est donc certainement pas le terrain idéal pour une grande routière comme la Jaguar Type 01, très éloignée du concept de sportive pure et dure et conçue pour les longs trajets dans le plus grand confort, tout en étant dotée d’un groupe motopropulseur de niveau hypercar. Aux 1 000 ch déjà évoqués s’ajoutent en effet 1 300 Nm de couple délivrés par trois moteurs électriques. Leur alimentation sera assurée par une énorme batterie de 120 kWh , compatible avec la recharge à 350 kW, pour une autonomie annoncée pouvant atteindre 692 km.