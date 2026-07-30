Cette Honda NSX va être mise aux enchères, devinez qui en a été le propriétaire ?

Chaussettes blanches, mocassins marron, talon-pointe exécuté avec précision chirurgicale et cette sonorité si caractéristique en guise de bande-son. Il n’en faut pas plus pour comprendre qu’il est question de la Honda NSX, et plus précisément de la vidéo où on la voit tourner sur circuit avec Ayrton Senna.

À l’époque (fin des années 1980 et début des années 1990), le pilote brésilien courait en Formule 1 chez McLaren, alors motorisée par le constructeur japonais, et il fut associé au développement de celle qui s’appelait alors "New Sportscar Experimental", la supercar avec laquelle Honda ambitionnait de rivaliser sur route avec Ferrari et Porsche.

Lors de ses essais, Senna a livré des retours déterminants pour améliorer la future Honda NSX, en suggérant par exemple de rigidifier le châssis. Le reste appartient à l’histoire. Ce que tout le monde ne sait pas forcément, en revanche, c’est que pour remercier l’as brésilien, Honda lui a offert 3 NSX flambant neuves, deux noires et une rouge. Cette dernière sera mise aux enchères le 31 octobre par RM Sotheby’s.

La voiture des vacances

Numéro de châssis T000233, carrosserie rouge, toit noir contrastant et intérieur en cuir noir. Voilà les principales caractéristiques de la Honda NSX ayant appartenu à Ayrton Senna et immatriculée au Portugal le 22 mars 1991, avant d’être stationnée dans un garage à Lisbonne, prête à être utilisée par Senna lors de ses séjours portugais.

Et notamment pour se rendre au Grand Prix d’Estoril, comme ce fut le cas en 1991. Une voiture chérie et soigneusement entretenue, comme en témoigne la photo montrant Senna en train de laver sa NSX dans le jardin.

Après la mort du pilote brésilien, en février 1995, la supercar Honda a rejoint la concession Laboa, où elle est restée plus d’une décennie, avant d’être achetée en novembre 2009 par le propriétaire de MSCAR Comércio de Automóveis SA, à Faro (Portugal), puis de passer entre les mains de l’Anglais Robert McFagan.

Elle est revenue sur le continent pour faire étape à Imola le 1er mai 2019, à l’occasion des commémorations du 25e anniversaire de la mort de Senna. De là, elle a pris la direction du Japon pour rejoindre son nouveau propriétaire, qui l’a désormais confiée à RM Sotheby's en vue de sa mise aux enchères, avec une estimation comprise entre 500.000 et 800.000 livres sterling, soit environ 600.000 à 950.000 euros.