Le moment est venu de mettre une Honda prête pour la piste dans le garage

Honda et le monde du sport automobile entretiennent un lien profond et ancien, forgé par des décennies de succès sur les circuits du monde entier. Des pans d’histoire qui reposent dans les musées, mais pas seulement. À l’occasion de la Monterey Car Week 2026, Honda Racing Corporation USA lancera en effet le HRC Heritage Racing Program, un programme qui prévoit la restauration et la vente d’anciennes voitures de course signées Honda et Acura. Il s’agit exclusivement de modèles victorieux en course et en championnat à travers le monde, notamment au Mans, à Sebring, à Daytona et à Laguna Seca.

Qui ne rêverait pas d’accueillir dans son garage une véritable machine de compétition ?

Des trésors de circuit

La première voiture de course proposée à l’achat et à la restauration dans le cadre du nouveau HRC Heritage Racing Program est l’Acura ARX-01a #26 XM Satellite Radio AGR, victorieuse à Sebring et animée par un moteur V8. Vedette du stand HRC à The Quail, A Motorsports Gathering, le 14 août, la « XM » de l’équipe Andretti Green Racing a été la première Acura conçue spécifiquement pour les courses d’endurance, ainsi que la première voiture et le premier moteur dessinés et développés par HRC aux États-Unis. Lauréate de la catégorie LMP2 lors des 12 Heures de Sebring 2007, sa course de débuts, elle a été menée à la victoire par Dario Franchitti, Bryan Herta et Tony Kanaan.

La vidéo de présentation du programme HRC Heritage Racing

Un programme mené dans les règles de l’art

Le HRC Heritage Racing Program prévoit des restaurations réalisées dans les règles de l’art, à partir des documents d’homologation d’origine de la voiture de course, ainsi que des notes et photographies des ingénieurs HRC ayant participé à chaque projet, en s’appuyant également sur les vastes archives de données techniques du département compétition de Honda.

Chaque voiture de course est d’abord entièrement démontée puis remontée, avec des composants neufs et reconditionnés et, pour des raisons de sécurité, avec l’utilisation de matériaux mis à jour. L’électronique est modernisée et les moteurs sont reconstruits au siège de HRC USA à Santa Clarita, en Californie. Enfin, après restauration, chaque voiture de course est soumise à des essais rigoureux sur piste et les ingénieurs HRC se tiennent à disposition pour assurer un support sur circuit et accompagner le nouveau propriétaire en compétition.

HRC à la Monterey Car Week 2026

À l’occasion de la Monterey Car Week 2026, HRC célébrera ses soixante-dix ans d’existence en exposant voitures et motos qui ont marqué son histoire, avec des modèles capables de s’imposer en Formule 1, IndyCar, IMSA, SCCA, Baja, MotoGP, Dakar, Isle of Man Tourist Trophy et bien d’autres disciplines.

Acura NSX GT3 Châssis n° 5 Photos Par : Honda Programme HRC Heritage Racing Photo : Honda

Parmi elles, on peut notamment citer l’Acura NSX GT3 châssis n° 5, tout juste restaurée et prête à trouver un nouveau propriétaire. Une voiture qui affiche un palmarès de 38 victoires de catégorie en IMSA comme en SRO, ainsi que deux titres constructeurs, cinq titres pilotes et quatre titres équipes entre 2017 et 2023. L’exemplaire mis en vente est la NSX GT3 la plus victorieuse de tous les temps.

Pour ceux qui préfèrent ne pas encombrer leur garage, le Heritage Racing Program propose également des objets de collection issus de voitures du passé, comme des composants d’origine du moteur de la McLaren MP4/5B pilotée par Gerhard Berger lors du Grand Prix d’Allemagne 1990.