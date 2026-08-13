Porsche s’allie à Xpeng pour éviter les amendes CO2 de l’UE

Dans le grand jeu des émissions européennes, Porsche a décidé de faire un choix qui, il y a encore peu, aurait semblé improbable. À partir de 2026, le constructeur de Stuttgart quittera le pool CO2 du groupe Volkswagen pour former un nouvel accord avec le constructeur chinois Xpeng, spécialisé exclusivement dans les voitures électriques.

L’information ressort de documents déposés auprès de la Commission européenne et modifie les équilibres internes du groupe allemand.

Pourquoi Porsche se sépare du pool Volkswagen

Derrière cette décision se cache un problème très concret : le groupe Volkswagen n’a pas atteint l’objectif moyen de CO2 prévu pour 2025, en s’arrêtant à environ 100 g/km contre un objectif de 93,6 g/km. Et les deux prochaines années s’annoncent encore plus délicates.

Galerie: Porsche Cayenne Coupé électrique (2026) Source: Porsche

Les sanctions européennes peuvent devenir très lourdes : le groupe a déjà estimé un risque global pouvant atteindre 1,5 milliard d’euros d’amendes entre 2025 et 2027.

Les électriques Porsche ralentissent

Ces derniers mois, Porsche a également remis les moteurs thermiques au centre de sa stratégie, tandis que les ventes de modèles électriques ne progressent pas comme prévu. La Taycan a enregistré un recul d’environ 20 % et le Macan électrique a chuté d’environ 30 % en Europe au premier semestre.

Dans ce contexte, rester dans le pool Volkswagen aurait rendu plus difficile la baisse de la moyenne des émissions du groupe.

Xpeng apporte des émissions nulles dans la balance

À l’inverse, Xpeng ne vend en Europe que des modèles 100 % électriques et ses immatriculations progressent rapidement : +126 %, avec environ 19.000 voitures vendues au premier semestre.

Galerie: Xpeng P7+, les photos de l’essai routier 2026 128 Source: Xpeng

L’accord avec Porsche sera valable pour 2026 et 2027 et le nouveau pool restera ouvert à d’autres marques souhaitant y adhérer.

Une alliance qui va au-delà des émissions

La coopération entre Volkswagen et Xpeng ne date pas d’aujourd’hui. En 2023, le groupe allemand a acquis 5 % du constructeur chinois afin d’accéder à ses compétences en logiciels et en intelligence artificielle, et les deux entreprises développent déjà des modèles communs pour le marché chinois.

Désormais, cette relation s’étend aussi au volet des émissions, transformant Xpeng de partenaire technologique en possible allié clé pour la stratégie européenne de Porsche et, indirectement, de tout l’univers Volkswagen.