Toyota RAV4 full hybrid (2026) : l’essai conso en conditions réelles

Le Toyota RAV4 est le SUV compact qui a marqué l’histoire du segment et, depuis plusieurs années, de dernier mise entièrement sur les motorisations hybrides dont le constructeur japonais est l’un des pionniers. La sixième génération du RAV4 fait évoluer le concept en confirmant des dimensions généreuses et des moteurs efficients, comme le 2.5 full hybrid à transmission intégrale électrifiée que j’ai pu essayer.

Lors de notre essai de consommation réelle sur 360 km, le nouveau Toyota RAV4 Hybrid AWD-i 2026 a affiché une bonne moyenne de 4,85 l/100 km (20,62 km/l), pour une dépense de 33,37 euros de sans-plomb sur le trajet.

Toyota RAV4 (2026) : les données de l’essai

Version Toyota RAV4 Hybrid AWD-i Premium Prix de base 55 700 euros Date de l'essai 22/06/2026 Météo (départ/arrivée) Ciel dégagé, 36 °C / Ciel dégagé, 32 °C Prix du carburant 1,911 euro/l (essence) Kilométrage total au début de l'essai 1 739 km Kilométrage total à la fin de l'essai 3 305 km Vitesse moyenne Rome - Forlì 80 km/h Pneus Toyo Proxes Sport

235/50 R20 104V XL

(Étiquette UE : B, B, 70 dB)

Toyota RAV4 (2026) : quelle consommation ?

Un point ressort avant tout dans les conditions d’utilisation les plus courantes dans lesquelles j’ai pu conduire le Toyota RAV4 full hybrid : la régularité de la consommation. Sans être particulièrement basse, elle reste presque inchangée en ville comme sur autoroute. C’est seulement sur les parcours extra-urbains que j’ai obtenu des chiffres vraiment très réduits.

Toyota RAV4 (2026), même avec la transmission intégrale, sa consommation reste mesurée Photo : Toyota

Avec son réservoir de 55 litres, le RAV4 full hybrid assure des autonomies toujours confortables, de plus de 800 km en moyenne, avec des pointes pouvant atteindre 1 500 km sur des itinéraires extra-urbains idéaux parcourus à vitesse constante.

Toyota RAV4 (2026) : les consommations réelles

Parcours Consommation et autonomie théorique Cyclisme mixte urbain-extra-urbain



6,2 l/100 km (16,1 km/l)

885 km d'autonomie théorique Autoroute 6,6 l/100 km (15,1 km/l)

830 km d'autonomie théorique Conduite économique 3,6 l/100 km (27,7 km/l)

1 523 km d'autonomie théorique Moyenne réelle 4,85 l/100 km (20,62 km/l) Ordinateur de bord 4,9 l/100 km À la pompe 4,8 l/100 km

Toyota RAV4 (2026) : fiche technique

Carburant : Hybride (essence, 2 487 cm³)

Puissance : 105 kW

Émissions de CO2 (WLTP) : 128 g/km

Masse à vide : 1 705 kg

Rapport poids/puissance : 58,989 kW/t

Homologation : Euro 6E-BIS (Règlement UE 715/2007*2023/443EB)

Toyota RAV4 (2026) : quel budget essence ?

Combien ça coûte Dépenses Dépenses réelles (Rome-Forlì) 33,37 euros Dépenses mensuelles (800 km par mois) 74,15 euros Autonomie avec 20 euros 216 km Autonomie avec un plein 1 134 km

L’essai Rome-Forlì a aussi droit à son classement actualisé des consommations. Jetez-y un œil, vous y trouverez quelques surprises.

Toyota RAV4 (2026) : quelle consommation face aux concurrentes ?

Avec ses 4,85 l/100 km, le Toyota RAV4 2026 se situe dans la partie médiane basse du classement des essais de consommation réelle, mais devant le plus compact Toyota Corolla Cross 2.0 Hybrid AWD-i (5,25 l/100 km - 19,0 km/l), le Ford Kuga 2.5 Full Hybrid 190 ch AWD de 2022 (5,40 l/100 km - 18,5 km/l) et le Honda CR-V e:HEV Full Hybrid AWD (5,60 l/100 km - 17,8 km/l).

Le RAV4 fait toutefois moins bien, parmi les SUV full hybrid à quatre roues motrices, que l’ancien Toyota RAV4 Hybrid AWD-i de 2019 (4,40 l/100 km - 22,7 km/l) et que le Suzuki S-Cross Hybrid 1.5 4WD Allgrip AT (4,20 l/100 km - 23,8 km/l).

Toyota RAV4 (2026) : ce que j’ai aimé et moins aimé

Le véhicule essayé est un Toyota RAV4 Hybrid AWD-i Premium, une version déjà très bien équipée qui comprend de série la boîte automatique e-CVT, les jantes alliage de 20 pouces, les phares Bi-LED, les vitres arrière surteintées, les capteurs de stationnement avant et arrière, la caméra de recul, la climatisation automatique bizone, l’affichage tête haute, le système audio Premium JBL à 8 haut-parleurs, le hayon électrique mains libres et le siège conducteur à réglages électriques avec mémoire. Avec en plus la peinture métallisée et le toit panoramique ouvrant électrique, le prix catalogue atteint 58 300 euros.

Toyota RAV4 (2026) : les intérieurs Photo : Toyota

Ce que j'apprécie Ce que je n'apprécie pas Un habitacle spacieux, même pour les bagages Des finitions intérieures perfectibles Excellent confort de conduite et bonne visibilité Sièges avant ventilés peu efficaces Équipement complet, avec notamment de nombreux compartiments de rangement Motorisation plus efficace que fougueuse Consommation très modérée hors agglomération

La somme n’est pas faible dans l’absolu, mais elle m’a semblé cohérente avec le type de véhicule, la motorisation de 194 ch, les technologies embarquées et les finitions toujours robustes et pratiques typiques de Toyota. Ce que j’ai particulièrement apprécié sur le nouveau RAV4, c’est l’espace généreux à bord pour les passagers et les bagages, qui profitent d’un long compartiment arrière, la bonne visibilité dans toutes les directions et l’équipement complet avec de nombreux rangements dans tout l’habitacle. Le confort de voyage, la transmission intégrale et les nombreuses prises USB-C sont également à saluer. En revanche, certaines finitions superficielles des plastiques intérieurs, l’efficacité des sièges avant ventilés et le caractère du groupe motopropulseur, davantage orienté vers l’efficience que vers le dynamisme, m’ont paru perfectibles.