Toyota a supprimé les boutons du RAV4... et pourrait maintenant les réintroduire

Comme la plupart des voitures modernes, Toyota a supprimé autant de boutons et de commandes que possible lors de la conception du RAV4 de шестième génération. Le constructeur a déplacé des fonctions comme la vitesse de ventilation vers l’écran, tout en conservant des commandes physiques pour la température et le volume. Mais Toyota pourrait réintroduire davantage de boutons si les clients le demandent.

Dans un entretien accordé au média australien Drive, Yoshinori Futonagane, ingénieur en chef du RAV4, a révélé que le constructeur évalue les réactions des consommateurs face au nouvel habitacle du SUV. Il a également reconnu qu’en interne, « la question reste ouverte » quant à savoir s’il faudra « rétablir des commandes physiques pour certaines fonctions ».

« Si nécessaire, oui, nous le ferons », a-t-il déclaré à la publication.

Toyota avait initialement conçu le RAV4 en rendant toutes les principales commandes de l’habitacle accessibles uniquement via l’écran. Le constructeur voulait réduire au maximum le nombre de commandes physiques à bord, ce qui a provoqué « beaucoup de débats » au sein de l’équipe pour déterminer lesquelles resteraient physiques et lesquelles deviendraient numériques.

Toyota RAV4 Photo : Toyota

La demande de boutons physiques progresse

Ces dernières années, les consommateurs ont réclamé aux constructeurs le retour des boutons physiques dans les voitures. Certains les écoutent, comme Volkswagen, qui a essuyé de vives critiques à cause de son utilisation de commandes et de touches capacitives.

Même les consommateurs chinois veulent des boutons. Futonagane-san a expliqué à Drive que Toyota avait tenté d’intégrer autant de commandes que possible à l’écran, mais que les clients du pays asiatique « n’en voulaient pas. Ils voulaient des molettes et des boutons ». Le constructeur commence donc à réintroduire des commandes physiques sur d’autres modèles qu’il y commercialise.

Kia, Audi et d’autres ont eux aussi pris l’engagement de conserver des boutons. Mazda, connu pour son système d’infodivertissement commandé par molette rotative, a pris la direction opposée avec son nouveau CX-5. Le constructeur a supprimé presque tous les boutons dans l’habitacle, préférant que les conducteurs utilisent la commande vocale et les commandes au volant.

Source: Toyota

L’avis de Motor1 : Les constructeurs cherchent peut-être à réduire les coûts en supprimant autant de boutons que possible à bord des voitures actuelles, mais ils savent que les consommateurs sont sensibles à ces évolutions. Si le RAV4 ne propose pas toutes les commandes qu’un acheteur pourrait souhaiter, Toyota pourrait revoir sa copie si la demande devient suffisamment forte.

Source: Drive