Les prochaines Peugeot GTi pourraient être hybrides

Le retour du sigle GTi constitue l’un des projets les plus importants pour l’avenir de Peugeot. Après avoir ressuscité l’un des noms les plus emblématiques de son histoire avec la E-208 GTi, le constructeur français regarde déjà vers les prochaines évolutions de sa gamme sportive. Et elles ne seront pas forcément 100 % électriques.

Peugeot n’exclut en effet pas l’arrivée d’un modèle hybride hautes performances, tout en fermant totalement la porte à l’hypothèse d’un SUV badgé GTi.

La E-208 GTi ouvre une nouvelle ère

C’est ce qu’a confirmé directement le CEO Alain Favey à Auto Express, en expliquant que le badge GTi continuera d’être réservé exclusivement aux compactes sportives, sans suivre la voie empruntée par d’autres constructeurs qui ont étendu leurs labels sportifs aux SUV.

Peugeot E-208 GTi Photo : Peugeot

Selon Alain Favey, le rôle de la GTi va bien au-delà des seuls volumes de vente. La E-208 GTI a d’ailleurs été pensée comme une véritable "halo car", c’est-à-dire un modèle capable de renforcer l’image sportive de l’ensemble de la marque et de rendre toute la gamme Peugeot plus désirable, des SUV 2008 et 3008 jusqu’aux modèles les plus diffusés.

Pour cette raison, Peugeot ne vise pas de gros volumes de production. L’objectif est de préserver la GTi comme un produit exclusif, destiné aux passionnés et capable de procurer des émotions, comme le faisaient les sportives d’autrefois.

Une version hybride reste envisageable

Alain Favey laisse entendre que Peugeot étudie de nouvelles possibilités et n’exclut pas du tout l’introduction d’une GTi à motorisation hybride. Une solution qui pourrait permettre de conserver un fort engagement au volant et séduire de nombreux passionnés supplémentaires, pas encore prêts à passer à un modèle électrique.

Dans tous les cas, le dirigeant français a précisé que toute future GTi devra être réellement à la hauteur du nom qu’elle porte. Peugeot n’entend pas exploiter ce label uniquement pour des raisons commerciales : chaque modèle devra offrir des performances, un comportement dynamique et un caractère capables de satisfaire les amateurs des historiques hot hatch au Lion.

Peugeot E-208 GTi, l'intérieur Photo : Peugeot

La position est en revanche bien plus tranchée sur les SUV. Malgré un marché qui continue de plébisciter ce type de carrosserie et alors que de nombreux constructeurs ont déjà lancé des versions sportives de leurs crossovers, Peugeot n’a aucune intention de transformer GTi en une appellation transversale.

Pour Alain Favey, la philosophie est simple : GTi signifie hot hatch. Il s’agit d’un sigle lié aux compactes sportives, et il doit continuer à désigner exclusivement ce type de voiture. C’est pourquoi un SUV GTi ne fait pas partie des plans du constructeur, du moins à l’heure actuelle.

À l’avenir, Peugeot prévoit de lancer sept nouveaux modèles destinés au marché européen au cours des cinq prochaines années. Parmi eux, une autre GTi pourrait trouver sa place, mais uniquement si la marque parvient à développer un projet réellement convaincant.

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