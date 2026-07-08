La nouvelle Peugeot 208 n’arrivera pas cette année

Comme quoi… Nous nous attendions à ce que la nouvelle Peugeot 208 fasse ses débuts au Salon de l’Automobile de Paris 2026, mais ce ne sera pas le cas. C’est ce qu’a indiqué aujourd’hui Alain Favey, directeur général de la marque au Lion, lors d’un échange avec la presse, tout en confirmant la présence de deux nouveautés à l’événement parisien.

Il ne s’agira pas de modèles définitifs, mais de deux concept-cars chargés de dévoiler le style des futurs modèles Peugeot.

La direction est donnée

Comme le rapporte Autocar, Favey a déclaré que les deux concept-cars Peugeot « indiqueront la direction » de l’évolution du langage stylistique de la gamme, en puisant dans la longue histoire du Lion. « Notre héritage est très important pour nous, mais dans le sens où il nous donne des pistes pour l’avenir, que nous exprimerons à nouveau au Salon de l’Automobile de Paris 2026 », a affirmé le dirigeant.

Nouvelle Peugeot 208, notre rendu Photo : Motor1.com

Une tendance de plus en plus en vogue chez les constructeurs européens, qui se replongent dans leur passé (aussi) pour contrer l’avancée des marques chinoises, en misant sur l’effet nostalgie traduit dans un langage moderne. Peugeot n’en est d’ailleurs pas à son coup d’essai : un exemple est l’E-Legend, concept de 2021 fortement inspiré de la Peugeot 504 Coupé de la fin des années 60. La Polygon également, un prototype dont les formes et les dimensions annoncent la nouvelle Peugeot 208, puise largement dans la l’histoire de la marque, avec des clins d’œil à la 205.

Peugeot E-Legend Concept Peugeot Polygon Concept

Les prochaines nouveautés Peugeot

L’objectif de Peugeot, l’une des quatre marques principales de Stellantis aux côtés de Fiat, Jeep et Ram, est d’atteindre 1,5 million de voitures vendues d’ici 2030, soit 400 000 de plus que les 1,1 million visées en 2025. Pour y parvenir, la marque prépare 7 nouveautés, entre modèles inédits et nouvelles générations de modèles actuels.

Toutes les nouvelles Peugeot à venir d’ici 2030 Photo : Stellantis

Parmi elles figure la nouvelle 208 déjà évoquée, uniquement électrique et épaulée pendant quelque temps par la génération actuelle, disponible aussi avec des motorisations essence. Elle reposera sur la plateforme STLA One et sera accompagnée d’un crossover, probablement le successeur du 2008. Il y aura aussi la nouvelle Peugeot 308, proposée avec différents types de motorisations, ainsi qu’un SUV de taille moyenne. Au sommet de la gamme prendra place un modèle entièrement inédit : un shooting brake de taille moyenne développé en collaboration avec Dongfeng.