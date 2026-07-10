Peugeot E-5008 Dog Edition : une édition qui a du chien

Une enquête menée par l’institut IFOP pour la fondation « 30 Millions d’Amis » en mars 2026 montre que les animaux de compagnie jouent un rôle de plus en plus important dans la planification des voyages. Selon cette étude, 64 % des propriétaires de chiens prévoient d’emmener leur animal en vacances. Pour plus de six personnes interrogées sur dix, la possibilité de voyager avec leur compagnon constitue même un critère décisif dans le choix de la destination.

Dans ce contexte, Peugeot, en collaboration avec le Stellantis Design Studio, a développé le concept-car E-5008 Dog Edition Concept. Étant donné que, statistiquement, plus de la moitié des propriétaires de grands SUV possèdent un chien, le E-5008 à cinq places, avec son habitabilité et son volume de coffre, a servi de base à cette étude de style.

Lors du développement, les designers ont changé de perspective afin d’adapter l’habitacle à la perception sensorielle d’un chien. L’ambiance chromatique de l’intérieur s’inspire de la perception visuelle canine, avec une combinaison de teintes bleues et d’accents jaunes. Des matériaux antidérapants sont prévus pour offrir davantage d’adhérence à l’animal. Parmi les spécificités de conception figure un matelas modulaire, utilisable dans le coffre, sur les sièges arrière ou à l’extérieur, et pouvant servir de panier pour chien une fois arrivé à destination. Un appuie-tête spécifique placé au niveau de la vitre permet également à l’animal de poser la tête pendant le trajet.

L’équipement du concept comprend divers accessoires. On y trouve notamment un harnais connecté pour chien, des sacs de transport, des protections pour l’habitacle, des gamelles intégrées, un jouet ainsi qu’un sèche-poils pour animal. Ce dernier est alimenté par la fonction Vehicle-to-Load (V2L) de la batterie du véhicule et peut être rangé dans le compartiment sous le plancher du coffre.

Peugeot E-5008 Dog Edition (2026) Photos Par : Peugeot Peugeot E-5008 Dog Edition (2026) Photos Par : Peugeot

En outre, des fonctions de mobilité numérique destinées aux propriétaires de chiens ont été intégrées. La navigation filtre les bornes de recharge en fonction de leur proximité avec des parcs ou des zones de promenade. Un mode de surveillance régule automatiquement la température de l’habitacle, permet un contrôle à distance via une application et alerte les propriétaires si l’animal reste brièvement seul dans le véhicule. Une fonction de rappel sonore peut émettre un signal acoustique pour attirer un chien qui se serait échappé, et le système est censé reconnaître l’animal à son retour afin de faciliter son accès à bord.

Le Peugeot E-5008 Dog Edition Concept est un exemplaire unique, conçu comme un laboratoire de design. Aucune production en série du véhicule n’est prévue.