Ce nouveau pack esthétique pour le Ford Bronco fait la part belle au magenta

À l’heure actuelle, Ford propose plusieurs packs de personnalisation bénéficiant de l’appui du constructeur pour ses véhicules. Si vous souhaitez personnaliser et équiper votre F-150 ou votre Bronco, l’Ovale Bleu a ce qu’il faut, et lance un nouveau pack visuel pour son SUV tout-terrain, inspiré de rares phénomènes naturels observés dans le désert de l’Utah, aux Etats-Unis.

Le Bronco Desert Rising est le premier de la nouvelle série de packs Horizon de Ford. Le SUV se distingue par ses phares antibrouillard blancs et sa calandre peinte en rose. Les stickers sont en option, mais le pack comprend de série des jantes Method blanches ainsi qu’un emblème Bronco cabré blanc.

À bord, le Bronco reçoit des sièges en cuir Katzkin magenta et une plaque numérotée sur la console centrale. Ford limite le pack Bronco Desert Rising à 1 000 exemplaires. Le pack sera disponible sur des véhicules à carrosserie blanche, noire, grise ou rouge.

Basé sur le Bronco Outer Banks, ce pack est facturé 13 695 dollars (12 000 euros). Les commandes ouvrent dès aujourd’hui.

Ford Bronco Desert Rising Sièges en cuir Katzkin Photo : Ford

Ford mise fortement sur la personnalisation

Le Bronco Desert Rising est la dernière nouveauté de Ford Custom Garage, la division dédiée du constructeur aux améliorations aftermarket soutenues en usine. Ce nouveau pack pour le Bronco porte le total à huit, tandis que Ford prépare également le pack Bronco OVR.

Il pourra être commandé plus tard dans l’année et ajoute des jantes WELD noires de 17 pouces, des écrous noirs, une suspension tout-terrain Fox, des élargisseurs d’ailes Havoc, des crochets de remorquage rouges, et bien plus encore. Il sera aussi possible d’ajouter des options supplémentaires, comme un échappement Borla à grand dégagement, des antibrouillards améliorés, entre autres. Son tarif sera de 16 499 dollars (14 466 euros) et il sera disponible cet automne.

Le constructeur a lancé Ford Custom Garage en novembre 2024. Selon Ford, 46 % des acheteurs d’un véhicule neuf de la marque achètent des accessoires pour leur véhicule, et le constructeur cherche à rendre le processus aussi simple que possible.

Les packs peuvent être commandés directement auprès de Ford au moment de la fabrication du véhicule, ou bien le constructeur peut expédier le pack sous forme de kit pour une installation en concession. Ces packs bénéficient d’une garantie de 3 ans ou 57 936 km lorsqu’ils sont installés par un concessionnaire certifié. Ford commercialisera également les pièces à l’unité.

Source: Ford