La Ford Mustang à quatre portes pourrait vraiment arriver

La famille Mustang pourrait bientôt s’agrandir avec une nouveauté qui ne manquera pas de faire parler : une version à quatre portes, développée pour venir compléter le coupé et la Mustang Mach-E. Le projet ne serait plus seulement une simple hypothèse. Selon Auto Express, Ford aurait déjà présenté à une sélection de concessionnaires le concept d’une berline et a déposé le nom Mach-4.

Une Mustang inédite

L’hypothèse Mach-4 découle de la volonté de Ford de revenir sur le marché des berlines, sans pour autant supporter les coûts considérables liés au développement d’un modèle entièrement nouveau. La solution la plus logique consisterait à partir de l’actuelle plateforme S650 de la Mustang et à la modifier pour obtenir une carrosserie à quatre portes, avec un empattement éventuellement allongé et davantage d’espace pour les passagers arrière.

Ford Mustang Dark Horse

Il ne s’agirait donc pas simplement d’un coupé Mustang auquel on ajouterait deux portes. Cette transformation nécessiterait des interventions importantes sur la structure, la rigidité de caisse, la gestion des chocs et l’habitabilité, mais elle pourrait malgré tout s’avérer plus avantageuse que la conception d’une plateforme entièrement inédite.

Le V8 pourrait encore tenir le premier rôle

L’un des aspects les plus intéressants concerne la possible gamme de motorisations. Les indiscrétions indiquent que la Mach-4 pourrait reprendre une grande partie de la mécanique de la Mustang coupé. La version d’entrée de gamme pourrait ainsi utiliser le 2.3 EcoBoost à quatre cylindres turbo (toujours proposé aux États-Unis) associé à la boîte automatique à 10 rapports. Mais le véritable élément distinctif serait la possibilité de disposer du V8 atmosphérique 5.0, préservant ainsi l’un des symboles les plus importants de la Mustang.

Le 5.0 V8 Coyote monté sur la Mustang Dark Horse

Plus intéressante encore est l’hypothèse d’une Mustang berline V8 avec boîte manuelle à six rapports. Techniquement, il ne serait pas nécessaire de développer cette combinaison à partir de zéro, puisque le moteur et la transmission sont déjà disponibles sur le coupé Mustang. Son adaptation à la nouvelle carrosserie exigerait toutefois une nouvelle phase de mise au point, d’homologation et de validation structurelle.

L’opération aurait également une importance stratégique pour Ford. Le marché des berlines traditionnelles aux États-Unis s’est fortement réduit ces dernières années, poussant de nombreux constructeurs à abandonner ce segment. Une Mustang à quatre portes permettrait toutefois à Ford de revenir sur ce marché sans lancer une berline anonyme. Le nom Mustang garantirait immédiatement une forte reconnaissance et une dimension émotionnelle marquée.

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