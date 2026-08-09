Dethleffs Just Van : profilé étroit comme alternative au campervan

Les campervans n’ont jamais été aussi populaires. Rien d’étonnant à cela : ils restent maniables, s’adaptent à la plupart des emplacements et se conduisent de manière nettement plus détendue que les grands camping-cars. En revanche, lorsqu’on part régulièrement plusieurs semaines, on finit par se dire qu’un peu plus d’espace serait appréciable, sans pour autant passer à un camping-car de grand gabarit. C’est précisément ce créneau que le nouveau Dethleffs Just Van entend occuper.

Les profilés étroits ont le vent en poupe. De plus en plus de constructeurs cherchent à associer le confort d’un camping-car aux dimensions d’un campervan. Avec le Just Van, Dethleffs s’inscrit exactement dans cette tendance. Alors que le Dethleffs Trend I 7027 réinterprète le camping-car intégral classique, le Just Van adopte une approche nettement plus adaptée au quotidien. Ici, l’accent n’est pas mis sur une surface habitable maximale, mais sur des dimensions extérieures compactes et un minimum de stress au volant.

Un profil plus étroit sur base de Fiat Ducato

La valeur clé figure sur la fiche technique : avec seulement 2,20 mètres de largeur extérieure, le Just Van reste sensiblement plus étroit que de nombreux profilés classiques. Associé à une hauteur de 2,73 mètres et à une longueur comprise entre 5,99 et 6,98 mètres, cela promet des avantages sur les petites routes de campagne, dans les villages côtiers exigus ou lors des manœuvres sur des campings étroits. Toutes les versions reposent sur le Fiat Ducato de 103 kW (140 ch).

Douze ou treize centimètres de moins en largeur peuvent sembler anecdotiques au premier abord. Pourtant, au volant, l’écart peut être étonnamment sensible. Ceux qui ont déjà roulé sur les étroites routes côtières du nord de la Norvège ou gravi les lacets serrés de Kotor savent à quelle vitesse une étape détendue peut se transformer en exercice de précision au centimètre près.

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Trois implantations, dont un inédit T5

Dethleffs propose le Just Van en trois implantations. Le T1, avec ses 5,99 mètres de long, reste la version la plus compacte et mise sur un lit transversal arrière classique. Au-dessus, le T4 se positionne avec des lits jumeaux longitudinaux et un salon en L. La nouveauté, c’est le T5, qui remplace la dînette habituelle par un salon face-à-face avec deux banquettes opposées.

L’idée n’est certes pas nouvelle, mais elle fonctionne bien au quotidien. Surtout par mauvais temps, l’espace de vie paraît nettement plus ouvert qu’avec une dînette classique. On retrouve par exemple un concept similaire sur le Corigon Slim TS 70 LS, avec lequel nous avions voyagé l’an dernier dans le nord de l’Espagne. Cela dit, cette formule a aussi son revers : la place passager supplémentaire repose sur un siège d’appoint amovible. Pour un usage occasionnel, cela suffit, mais la solution reste moins pratique que celle du Carado T335.

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Un intérieur plus spacieux qu’il n’y paraît

La faible largeur extérieure ne signifie pas automatiquement un habitacle exigu. Avec environ 1,90 mètre de hauteur sous plafond, de grandes baies latérales et des placards de pavillon sur toute la longueur, le Just Van paraît plus grand que ses dimensions ne le laissent supposer. Dethleffs évite également les effets de style excessifs dans la conception du mobilier.

Plutôt que de multiplier les effets « waouh », le constructeur se concentre sur des détails qui font réellement la différence au quotidien en camping. La fermeture douce des placards hauts, des rangements faciles d’accès ou des pochettes textiles supplémentaires peuvent sembler peu spectaculaires au départ. Après une semaine sur la route, on les apprécie pourtant davantage qu’une énième idée de design plus démonstrative.

Dethleffs Just Van T5 Dethleffs Just Van T5 Photos Par : Dethleffs Images : Dethleffs

Couchages, cuisine et salle d’eau : le pragmatisme avant tout

En matière de couchage, les trois implantations suivent des logiques différentes. Le T1 conserve un lit transversal classique, tandis que les T4 et T5 adoptent des lits jumeaux longitudinaux. Avec un élément de matelas supplémentaire, il est possible de créer au besoin une grande surface de couchage. L’ensemble repose sur des matelas en mousse froide 7 zones de 110 mm d’épaisseur, installés sur des sommiers à lattes ergonomiques en bois.

Le gain d’espace par rapport à un fourgon aménagé classique se ressent le plus nettement dans la cuisine, où chaque centimètre n’a pas à être systématiquement sacrifié au rangement. L’équipement comprend un réchaud à deux feux, un réfrigérateur à compresseur de 131 litres avec compartiment congélation séparé, ainsi que plusieurs tiroirs. On note aussi la présence pratique du rail MultiFlex sur la paroi arrière, qui permet de fixer, selon les besoins, des crochets, une étagère à épices ou un porte-essuie-tout.

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La salle d’eau adopte une approche tout aussi pragmatique. Dethleffs mise, sur les trois implantations, sur une salle d’eau pivotante qui occupe très peu de place au quotidien. Ce n’est qu’au moment de la douche que la paroi arrière se rabat pour dégager l’espace nécessaire.

La soute arrière du Just Van offre un volume de chargement variable selon l’implantation et reste toujours accessible depuis les deux côtés du véhicule. Elle est équipée de rails d’arrimage, d’un éclairage, d’un plancher antidérapant et d’une prise 230 volts. De quoi garder à portée de main tout le nécessaire en voyage.

Dethleffs Just Van T1 Dethleffs Just Van T1 Photos Par : Dethleffs Images : Dethleffs

Diesel, autonomie et pack hiver

Le chauffage à air pulsé au diesel de série, avec boiler d’eau chaude intégré, assure l’essentiel des besoins, si bien que le gaz n’est pratiquement plus utilisé que pour la cuisson. Ceux qui voyagent souvent en autonomie peuvent remplacer la batterie AGM de série par des batteries lithium de 150 ou 300 Ah. Associée au réfrigérateur à compresseur, cette configuration promet une liberté nettement accrue loin des campings traditionnels.

Pour un usage régulier en hiver, le Just Van peut en outre recevoir un pack confort hiver comprenant un chauffage diesel plus puissant de 6 kW, une résistance électrique ainsi qu’un réservoir d’eaux usées chauffé et isolé.

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Prix, motorisations et concurrence

Côté tarifs, le Just Van débute à 60 999 euros en version T1. Pour le T4 à lits jumeaux longitudinaux, Dethleffs demande au minimum 63 999 euros, tandis que le nouveau T5 est proposé à partir de 64 999 euros. Toutes les versions restent sous la barre des 3,5 tonnes et offrent quatre places carte grise. En option figurent notamment le diesel de 132 kW (180 ch), la boîte automatique à huit rapports, ainsi que différents packs de confort et de design.

Dethleffs est toutefois loin d’être seul sur ce créneau. Des modèles comme le Chausson X640, l’Etrusco V 6.8 ou le LMC Tracer suivent une philosophie comparable, en combinant des dimensions extérieures compactes avec un niveau de confort à bord nettement supérieur à celui d’un campervan classique. Les différences se jouent donc moins sur les implantations que sur les détails et sur la manière dont chaque constructeur gère les compromis.