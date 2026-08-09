Le nouveau responsable du design de Pininfarina

Changement à la tête de la direction créative de Pininfarina : depuis le mois d’août, Davide Loris Amantea occupe le poste de Chief Creative Officer (CCO), en report direct au directeur général Paolo Dellachà. Cette nomination concerne non seulement la fonction de Chief Creative Officer, mais aussi la responsabilité du Mobility Design au sein de la Business Unit Mobility, où Amantea aura un lien fonctionnel avec Marco Busi. Une évolution qui rapproche davantage le style, le produit et les projets de mobilité, des études de design jusqu’aux collaborations avec les constructeurs.

La marque piémontaise mise ainsi sur un designer qui a déjà associé son nom à la relance d’Automobili Pininfarina, avec l’hyper-GT électrique Battista et les concept-cars qui en ont redéfini l’image.

Quel sera le rôle d’Amantea chez Pininfarina

Dans ses nouvelles fonctions, Davide Loris Amantea devra porter la vision créative de Pininfarina, en développant le capital de compétences accumulé au fil de plusieurs décennies de projets. Concrètement, il s’agira de coordonner le langage stylistique, la recherche et l’application des technologies sur les différents terrains d’activité de l’entreprise, de l’automobile aux autres formes de mobilité.

Automobili Pininfarina Battista Novantacinque Photo : Automobili Pininfarina

Sa responsabilité sur le Mobility Design le conduira également à coordonner les équipes dédiées aux projets de mobilité au sein de la Business Unit Mobility, avec un lien direct avec la structure dirigée par Marco Busi. En parallèle, sa présence en tant que Honorary Judge au Pebble Beach Concours d’Elegance et son rôle lors du Duetto Day pour les 60 ans de l’Alfa Romeo Spider "Duetto" montrent que le nouveau Chief Creative Officer est appelé à évoluer sur un double registre : préserver l’histoire du design italien et définir les prochains chapitres.

Qui est Davide Loris Amantea

Originaire de Turin, formé à l’Istituto Tecnico G.B. Pininfarina puis à l’IED de Turin, Amantea a construit un parcours international entre l’Europe et l’Asie. Il a travaillé pour des groupes comme le Groupe Fiat, Italdesign, Jaguar Land Rover et NIO, dans une trajectoire qui le rapproche des profils de designer-manager de plus en plus centraux dans le secteur.

Davide Loris Amantea Photo : Pininfarina

En 2018, il a rejoint Automobili Pininfarina, où il a occupé des postes de plus en plus importants jusqu’à devenir Chief Design Officer. Il y a piloté le design de programmes comme l’hyper-GT électrique Battista, le show car Pura Vision et la B95.

Concept Pininfarina Pura Vision Pininfarina B95

Parallèlement à cette nomination, Guglielmo Cartia prendra la tête de la nouvelle entité Heritage, dédiée à la conservation, à la valorisation et au développement des Archives historiques et de la Collection Pininfarina. Dans ce nouveau rôle, Cartia sera rattaché à Davide Loris Amantea et continuera à l’accompagner comme advisor pour la gestion de l’équipe Mobility Design. L’objectif affiché est de mieux intégrer le patrimoine historique et les nouveaux projets dans les activités de style et de produit, afin que l’héritage de la marque devienne un levier actif dans les choix de design des prochains modèles.