L’intérieur du nouveau SUV Bentley, avec des commandes physiques

Le Bentley Torcal, nouveau SUV de la marque britannique et premier modèle 100 % électrique de son histoire, continue de se dévoiler progressivement à travers des images et des informations officielles. Aujourd’hui, place à l’habitacle, avec des détails sur la planche de bord et sur ce qui sera mis à disposition des passagers.

Pour une fois, il n’est pas question de super-écrans installés partout, mais de bien-être. Voici donc comment le Bentley Torcal accueillera ses occupants.

Qu’est-ce que le Curation Engine du Bentley Torcal ?

On a l’habitude de penser aux voitures capables de changer de caractère en modifiant la réponse du moteur, des suspensions, le poids de la direction, etc. Puis les intérieurs sont devenus de plus en plus technologiques et les possibilités de personnalisation ont gagné l’éclairage, les sons et bien d’autres éléments. Avec le Bentley Torcal, la marque promet d’aller encore plus loin en adaptant, selon les situations, la manière dont l’air est diffusé dans l’habitacle ainsi que les informations affichées à l’écran.

Le Curation Engine de la Bentley Torcal Photo : Bentley

À Crewe, cela s’appelle le Curation Engine et son objectif est de transformer l’habitacle du nouveau SUV Bentley en quatre ambiances distinctes, pensées pour différents états d’esprit. Le système coordonne de manière unifiée l’éclairage, le système audio, la climatisation, la qualité de l’air et les contenus numériques, en allant au-delà des réglages de conduite classiques de Bentley, Sport et Comfort, auxquels s’ajoute une série d’Experience Mode dédiés au bien-être à bord.

Le Curation Engine propose quatre scénarios principaux : Bentley Mode, Comfort Mode, Sport Mode et Refresh Mode, avec des réglages différents pour les divers paramètres. Pour les gérer, on utilise justement le Curation Engine, décrit par la marque comme un « élément d’aménagement comparable à un bijou automobile ». Au-delà de la formule, il s’agit d’une commande physique qui permet aussi de gérer les suspensions, le moteur et les paramètres de conduite.

L'intérieur de la Bentley Torcal Photos Par : Bentley L'intérieur de la Bentley Torcal Photo : Bentley

Bentley Torcal : à quoi ressemble l’intérieur ?

Comme on a déjà pu le voir sur de récentes photos espion et dans une vidéo officielle, l’intérieur du Bentley Torcal semble largement reprendre la présentation du nouveau Porsche Cayenne électrique (avec lequel il partagera plateforme et groupe motopropulseur), du moins en ce qui concerne la planche de bord. On retrouvera ainsi un écran central incurvé, accompagné de commandes physiques. Sur le SUV Bentley, elles adopteront toutefois des dimensions et un style différents, et seront également complétées par le Curation Engine déjà mentionné, un sélecteur rotatif au traitement esthétique spécifique.

On retrouvera également du cuir en abondance et des matériaux nobles, typiques de Bentley. Les débuts du Torcal sont attendus pour le 23 septembre 2026.