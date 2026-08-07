Ce nouveau modèle Nissan pourrait arriver en Europe

Nissan élargit sa gamme en Chine avec le NX7, un nouveau SUV développé avec Dongfeng, qui devrait être proposé à la fois en version électrique et en version à prolongateur d’autonomie essence.

Doté d’une architecture 800 volts et d’un capteur LiDAR pour les systèmes d’aide à la conduite, il semble pour l’instant destiné uniquement au marché chinois, même si une arrivée en Europe dans un avenir proche ne peut pas être exclue.

Un design très anguleux

Après une série de teasers, Nissan a enfin dévoilé les premières images officielles du NX7. Le modèle se positionnera sous le NX8, dont il devrait reprendre une grande partie de la technologie, tout en affichant des dimensions légèrement plus compactes. Les mesures définitives n’ont pas encore été communiquées, mais tout laisse penser à une longueur inférieure aux 4,8 mètres de son grand frère.

Nissan NX7, le modèle pour la Chine Photo de : Nissan

Le design s’inscrit dans le langage stylistique le plus récent de la marque. La face avant est entièrement fermée, une solution typique des véhicules électrifiés, et intègre des optiques scindées. L’un des éléments les plus intéressants reste toutefois le capteur LiDAR installé sur le toit. Sa présence confirme l’ambition de Nissan de proposer des systèmes d’aide à la conduite particulièrement évolués, probablement avec des fonctions de conduite assistée d’un niveau supérieur à celui des ADAS traditionnels.

Des motorisations électrifiées

Les caractéristiques techniques complètes seront communiquées dans les prochains mois, mais les indiscrétions indiquent que le NX7 sera disponible à la fois en version BEV et avec une technologie EREV (Extended Range Electric Vehicle), une solution qui associe une traction exclusivement électrique à un moteur thermique utilisé comme générateur pour recharger la batterie.

Nissan NX7, le modèle pour la Chine Photo de : Nissan

Il est probable que le SUV utilise la même plateforme que le NX8, caractérisée par une architecture électrique 800 volts, une technologie qui permet des recharges très rapides et une meilleure efficience. Le NX8 utilise en effet des batteries LFP fournies par CATL avec une technologie de recharge rapide 5C, des éléments qui pourraient également être reconduits sur le NX7.

Pour le moment, Nissan n’a pas dévoilé l’habitacle, mais on peut s’attendre à un intérieur minimaliste, dominé par de grands écrans numériques et par une interface fortement orientée logiciel.

L’arrivée du NX7 en Europe n’a pas encore été confirmée, mais l’association de motorisations électrifiées, d’une plateforme 800 volts et de technologies avancées pourrait aussi en faire une proposition intéressante pour le Vieux Continent.

Galerie: Nissan NX7, le modèle pour la Chine

5 Source: Nissan