Qui va concevoir les nouvelles Nissan ?

Changement à la tête du design de Nissan. Comme l’a annoncé le constructeur, à partir du 1er octobre 2026, Alfonso Albaisa, actuel Corporate Executive, Global Design, cédera sa place à Matthew Weaver. La transition entre les deux designers se fera progressivement : jusqu’au 31 décembre 2026, Albaisa travaillera en effet aux côtés de son successeur. Une passation qui devrait ouvrir un nouveau chapitre stylistique pour Nissan.

Parcours chez Nissan

Entré dans la division américaine de Nissan en 1988, Alfonso Albaisa a occupé différents postes de plus en plus importants, jusqu’à devenir en 2017 Senior Vice President for Global Design du constructeur. Il a été le premier non-Japonais à occuper une telle fonction au sein d’une marque asiatique. Le designer américain (né à Miami) a signé de nombreux modèles Nissan et Infiniti, de la Nissan Z à l’Ariya, en passant par les Infiniti J30 et le SUV QX50, jusqu’au concept Prototype 9.

Nissan Ariya Photo : Nissan

Matthew Weaver est lui aussi présent chez Nissan depuis longtemps : il a rejoint le groupe en 2001 après une expérience chez Ford et au sein du groupe Volkswagen, avant de passer en 2011 chez Makkina (un studio de design automobile londonien), puis de revenir au sein du groupe au poste de directeur du design de Nissan, avant d’être nommé en avril 2025 Senior Design Director, Nissan Global Design.

Weaver est connu pour son travail sur la première génération du Nissan Juke, premier SUV coupé compact, et surtout pour sa contribution à la définition du design du Qashqai, l’un des plus grands succès de Nissan de ces dernières décennies.

Nissan Juke Nissan Qashqai 2026

Cette transition intervient à un moment riche en défis pour Nissan, qui s’apprêterait à présenter la nouvelle Skyline, dont dérivera également une berline badgée Infiniti. De nombreux modèles restent aussi à concevoir et à lancer, avec différentes technologies de motorisation.