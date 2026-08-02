Nissan doit lancer de nouveaux modèles plus rapidement, sinon « nous ne survivrons pas »

Lors d’une réunion avec ses fournisseurs plus tôt cette année, l’ancien PDG de Toyota, Koji Sato, a lancé un avertissement sans détour : « Si les choses ne changent pas, nous ne survivrons pas. Je veux que tout le monde prenne conscience de ce sentiment de crise. À l’heure actuelle, dans l’industrie automobile, nous nous battons tout simplement pour notre survie. »

Manifestement, ce constat est également partagé par un autre constructeur japonais, Nissan, puisqu’un haut dirigeant vient de tenir des propos similaires, quoique sous un angle différent.

Tandis que Toyota met en place ce qu’il appelle la « Smart Standard Activity », une démarche qui revient essentiellement à abaisser les exigences imposées aux fournisseurs afin de réduire les coûts, Nissan raccourcit drastiquement ses cycles de développement pour lancer plus rapidement de nouveaux modèles. Auprès d’Automotive News, Kazuyuki Yamaguchi, vice-président exécutif en charge du Product Development No. 1 au sein de la division R&D, a lui aussi souligné l’urgence d’un changement radical, sous peine de disparition :

Illustration de la Nissan Skyline 2027 par Motor1.com Photo : Theophilus Chin | Motor1

« Nous devons mettre sur le marché des produits attractifs plus rapidement. Sinon, nous ne survivrons pas. Le message est très simple. Auparavant, le [développement produit] était très démocratique, mais cela prenait énormément de temps. Nous n’avons plus ce luxe. Désormais, le processus est plus clair et plus allégé, sans allers-retours inefficaces. Le calendrier est aujourd’hui beaucoup plus court. »

Des délais de développement raccourcis, moins de modèles et moins de plateformes

Dans l’idéal, Nissan veut avancer au rythme auquel aspirent désormais tous les constructeurs historiques : ce que l’on appelle la « vitesse chinoise ». Le mouvement est déjà lancé pour réduire le temps de développement d’un modèle entièrement nouveau de 52 à 37 mois, voire moins. Les modèles dérivés ne demanderont plus 50 mois comme avec l’ancienne méthode, mais seulement 30 mois.

Cette nouvelle stratégie s’appuie aussi sur une banque d’organes davantage rationalisée, Nissan prévoyant de réduire fortement le nombre de plateformes, de 13 à seulement sept d’ici le milieu de la prochaine décennie. Autre objectif : diminuer la complexité des pièces jusqu’à 70 %, tout en ramenant la gamme de 56 à 45 modèles. À l’avenir, les produits seront regroupés en quatre catégories distinctes : Heartbeat, Core, Growth et Partner.

Illustration de la Nissan Skyline 2027 par Motor1.com Photo : Theophilus Chin | Motor1

Une nouvelle Skyline arrive plus tôt que prévu

Certains lancements iront encore plus vite. Attendue dès cet hiver, la Skyline de nouvelle génération n’aurait demandé que 26 mois de développement. Cette berline à propulsion est le premier modèle conçu selon la nouvelle approche R&D, pensée pour raccourcir les délais et accélérer la mise sur le marché des nouveautés.

Peu après l’arrivée du duo Skyline/Q50, le Xterra fera son retour sous la forme d’un SUV à châssis séparé affiché à moins de 40 000 dollars. Une nouvelle GT-R à moteur thermique est officiellement en préparation, mais il faudra encore de nombreuses années avant son lancement. Même constat pour la prochaine Z, que Nissan a déjà annoncé ne pas attendre avant 2030.

Aperçu de la Nissan Xterra 2028 Photo : Nissan

Source: Automotive News