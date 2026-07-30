Au final, la Ferrari Luce se vend bien ou pas ?

Un peu plus de deux mois après ses débuts commerciaux, la première voiture électrique de Ferrari aurait déjà atteint l’objectif de ventes prévu pour l’ensemble de l’année 2026. Selon le Financial Times, le constructeur de Maranello aurait écoulé en moins de deux mois le volume initialement programmé pour cette année, grâce surtout à la forte demande venue du marché chinois.

Ferrari n’a pas commenté cette indiscrétion et fournira une mise à jour sur l’accueil réservé au modèle lors de la présentation de ses résultats semestriels.

Le marché plébiscite la première Ferrari électrique

Les informations recueillies par le quotidien britannique indiquent que Ferrari prévoyait de livrer un peu moins de 500 exemplaires de la Luce au cours de l’année 2026. Présentée le 25 mai, cette nouveauté aurait toutefois atteint cet objectif en moins de deux mois, signe d’une demande supérieure aux attentes initiales.

Le rôle décisif viendrait de la Chine, un marché de plus en plus important pour les constructeurs de voitures haut de gamme et pour les modèles électriques.

Un design controversé n’a pas freiné les commandes

Dès sa présentation, la Ferrari Luce a surtout alimenté le débat pour son style. Les proportions et les lignes de la carrosserie ont divisé la critique comme les passionnés, d’autant que le projet porte la signature de Jony Ive et Marc Newson, des designers connus pour leur passé chez Apple.

Dans les semaines qui ont suivi son lancement, nous vous avons expliqué dans un article d’analyse pourquoi elle avait été dessinée ainsi. Et désormais, si ces indiscrétions se confirment, on pourra dire que les débats autour de son apparence n’ont pas freiné le marché.

Galerie: Ferrari Luce (2026)

12 Source: Ferrari