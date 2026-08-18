La Ferrari 550 Maranello est de retour (et a perdu son toit)

La Monterey Car Week accueille également une voiture de grand tourisme dans la plus pure tradition, comme la Touring Superleggera Veloce12 Aperta. Conçue pour célébrer les 100 ans de l’entreprise milanaise, il s’agit du troisième modèle de la famille Veloce12, après le Coupé et la Barchetta, tous dérivés de la Ferrari 550 Maranello.

Avec ce modèle, Touring Superleggera cherche à allier hautes performances et plaisir du voyage. Ce n’est pas un hasard si l’atelier la qualifie de « weekender », conçue pour deux personnes et pour des itinéraires à parcourir sans précipitation. Le prix n’est pas officiellement communiqué, mais il est probable qu’il dépasse largement le demi-million d’euros, sans compter la valeur de la 550 de base.

Un toit qui disparaît

La caractéristique la plus évidente de la Veloce12 Aperta est bien sûr la possibilité de voyager à ciel ouvert. À la place d’une capote traditionnelle, on trouve deux panneaux amovibles, légers et faciles à ranger à bord.

Touring Superleggera Veloce12 Décapotable Photo : Touring Superleggera

Derrière l’habitacle se trouve un élégant arceau en aluminium, élément que Touring considère comme une sorte de « couronne » de la voiture. Et la capacité est plutôt surprenante pour un véhicule de ce type.

Touring Superleggera Veloce12 Aperta, l'habitacle Photo : Touring Superleggera

L’Aperta dispose en effet d’un espace total de 327 litres pour les bagages, une capacité conçue pour accueillir le nécessaire pour un week-end. Pour compléter l’équipement, on trouve un ensemble de valises spécialement conçues par Rimowa et des housses en cuir signées Giosa Milano.

Un V12 atmosphérique avec boîte manuelle

La Veloce12 Aperta cache sous son capot une mécanique de plus en plus rare : un V12 atmosphérique de 5,5 litres, capable de développer 530 CV à 7 000 tours/minute.

Touring Superleggera Veloce12 Aperta, la partie avant Photo : Touring Superleggera

La puissance est transmise aux roues arrière via une boîte de vitesses manuelle à six rapports, avec un levier chromé traditionnel situé dans la console centrale.

Les performances indiquent un 0 à 100 km/h en 4,4 secondes et une vitesse maximale de 290 km/h. Mais dans ce cas précis, les chiffres ne racontent qu'une partie de l'histoire. Pour garantir un comportement routier à la hauteur des performances, Touring a également prévu un châssis renforcé en fibre de carbone et des suspensions adaptatives TracTive.

Un hommage à l’histoire de Touring

La Veloce12 Aperta n’est pas seulement une nouvelle interprétation de la Veloce12 : c’est aussi un hommage aux 100 ans de Touring Superleggera, fondée en 1926 par Felice Bianchi Anderloni et Gaetano Ponzoni.

Touring Superleggera Veloce12 Aperta, la boîte de vitesses manuelle Photo : Touring Superleggera

Le lien avec la tradition transparaît surtout dans l’esthétique choisie pour le modèle présenté à Monterey. La carrosserie est peinte dans la teinte raffinée « Alba White », inspirée des grandes voitures de tourisme des années 60 et, en particulier, de la Maserati 3500 GT.

L'habitacle propose quant à lui une combinaison de cuir et de nuances bordeaux, avec des finitions artisanales qui soulignent le caractère sur mesure du projet. L’inscription « Aperta », réalisée en or massif 24 carats, distingue encore davantage la voiture.

Galerie: Touring Superleggera Veloce12 Aperta

11 Source: Touring Superleggera