Pebble Beach : une Duesenberg SSJ de 1935 sacrée Best of Show

La 75e édition du Pebble Beach Concours d’Elegance a consacré une Duesenberg SSJ Special Speedster de 1935, ancienne propriété de l’acteur américain Clark Gable. Présentée par Harry Yeaggy, collectionneur basé à Cincinnati, dans l’Ohio, elle a remporté le titre de Best of Show au terme d’un concours réunissant 218 automobiles.

Cette Duesenberg, l’une des deux SSJ produites, se distingue notamment par son histoire hollywoodienne. Le modèle arbore une carrosserie aux lignes particulièrement spectaculaires, caractéristique du style américain des années 1930, avec un long capot, une silhouette effilée et un pare-brise fortement incliné. La voiture a récemment fait l’objet d’une restauration visant à retrouver sa présentation d’origine, avec une peinture noire laquée et un intérieur en cuir beige.

"Duesenberg figure souvent en tête de liste des rêves des passionnés de voitures américaines classiques, et l’emblématique SSJ représente l’expression ultime de la marque", a déclaré Sandra Button, présidente du concours.

Pour Harry Yeaggy, cette victoire constitue un nouveau succès à Pebble Beach. Le collectionneur avait déjà remporté le Best of Show en 2007 avec une autre Duesenberg, la SJ Speedster de 1935 surnommée « Mormon Meteor ». Duesenberg devient ainsi la marque américaine la plus titrée dans l’histoire du concours, avec désormais huit victoires.

La SSJ victorieuse possède également un lien particulier avec Pebble Beach. Son deuxième propriétaire aurait résidé sur la péninsule et conservé la voiture pendant près de douze ans. Après plusieurs décennies, l’automobile est donc revenue sur les lieux où elle avait autrefois circulé.

Plusieurs autres voitures figuraient parmi les prétendantes au titre, notamment une Delahaye 165 Cabriolet Figoni et Falaschi de 1938, une Ferrari 375 MM Pininfarina Berlinetta de 1955 et une Ferrari 375 America Vignale Cabriolet de 1954.

Cette 75e édition a également marqué une étape importante sur le plan caritatif. Plus de 4,3 millions de dollars ont été collectés cette année, portant le montant cumulé des dons générés par le concours à 50,154 millions de dollars. Ces fonds bénéficient à plus de 130 associations locales consacrées notamment à l’éducation, à la santé et au bien-être des enfants du comté de Monterey.

La semaine de Pebble Beach a par ailleurs été marquée par les résultats de la vente organisée par Gooding Christie’s. Pour sa 22e année en tant que maison de ventes officielle du concours, elle a enregistré plus de 159 millions de dollars de transactions, avec un taux de vente de 94 %. La vedette de cette édition, une Shelby Cobra Daytona Coupe de 1964, a atteint près de 43 millions de dollars, établissant un nouveau record pour une voiture américaine vendue aux enchères.

La prochaine édition du Pebble Beach Concours d’Elegance se déroulera le 15 août 2027. Elle mettra notamment à l’honneur Delage, à l’occasion du centenaire de sa saison victorieuse en Grand Prix, ainsi que la Ferrari F40, dont les 40 ans seront célébrés.