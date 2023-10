Le nom Delage remonte au début du XXe siècle, lorsque le constructeur automobile français était aussi apprécié sur les circuits que des icônes comme Bugatti et Ferrari. Mais après une interruption de 70 ans, Delage a été "refondée" en 2019, comme aime le précisé le PDG de la marque, Laurent Tapie, et à présent, la production de son hypercar surnommée "D12" a officiellement démarré.

L'entreprise a déjà construit quatre exemplaires de cette voiture, comme l’a confirmé Tapie dans une interview avec Autocar. Il n’y aura, au total, que 30 exemplaires et la production aura lieu dans une usine dédiée à Delage, à Magny-Cours, en France. Mais il faudra un certain temps avant que toutes les voitures soient sur la route. Plus précisément, cela pourrait prendre jusqu'à cinq ans pour terminer l'ensemble de la production.

De nouveaux records à venir ?

Sous le capot de la D12 se trouve un moteur V12 de 7,6 litres et un seul moteur électrique qui lui confère une puissance totale de 1 100 chevaux et 1077 Nm de couple. Delage utilise un châssis monocoque en fibre de carbone avec une position assise centrale et une suspension "contractuelle" unique et dérivée de la Formule 1 qui abandonne entièrement les barres anti-roulis. Il s'agit de la même configuration utilisée par les équipes F1 de McLaren et Ferrari dans les années 90 et est désormais exclusive à la marque Delage.

La D12 coûtera environ 2,3 millions de dollars (soit 2,7 millions d'euros) aux États-Unis lors de sa mise en vente, ce qui en ferait l'une des 50 voitures les plus chères au monde. En revanche, on ne sait pas si les 30 exemplaires ont déjà été vendus.

Comme Tapie l'a confirmé dans notre interview exclusive en 2022, l'entreprise travaille déjà d'arrache-pied sur un deuxième modèle, un peu plus accessible. "Ce sera un modèle complètement différent et plus une biplace de grand tourisme comme la Chiron. Elle sera également homologuée pour la route et elle sera très rapide." On ne demande qu’à voir.