Brabus Bodo Cabriolet : Un monstre décapotable de 1 000 ch et produit à seulement 77 exemplaires

Le toit a disparu, les performances ont grimpé en flèche, et Brabus vient de dévoiler sous le soleil de Monterey sa création la plus déjantée à ce jour. Dévoilée le 14 août au Quail, la Brabus Bodo Cabriolet est la version décapotable du coupé Bodo Hyper-GT, déjà extravagant, et s’impose comme une véritable pièce maîtresse dotée d’une carrosserie en carbone et développant 1 000 chevaux.

C’est le summum de la carrosserie sur mesure : un châssis et une architecture d’habitacle issus de l’Aston Martin Vanquish Volante, revêtus d’une carrosserie en fibre de carbone entièrement nouvelle, un V12 profondément remanié, un prix en euros à sept chiffres et une production limitée à deux chiffres, à l’instar de la version à toit fixe.

Caractéristiques techniques et puissance

Sous ce long capot en fibre de carbone se cache le V12 biturbo de 5,2 litres d’Aston Martin, monté en position avant-centrale, retravaillé par Brabus avec de nouveaux composants et un nouveau réglage pour délivrer 1 000 chevaux et 1200 Nm de couple aux roues arrière. Brabus l’associe à une boîte automatique à huit rapports et à un différentiel à glissement limité, conférant ainsi au cabriolet la même puissance nominale que le coupé Bodo Gran Turismo.

La carrosserie est entièrement réalisée en fibre de carbone selon un procédé préimprégné dans l’usine Brabus de Bottrop, ce qui permet de maintenir le poids à sec à 1774 kg malgré la taille et l’équipement du véhicule. Mesurant 5,06 m de long, 2,02 m de large et 1,30 m de haut, elle s’apparente davantage à une hyper-GT qu’à une supercar compacte, avec une prestance à la hauteur de sa puissance et de son prix de base de 1 077 000 €, qui reflète globalement les tarifs et les caractéristiques des autres modèles Brabus Bodo Hyper-GT.

La Bodo Cabriolet repose sur des jantes Brabus Monoblock Z-GT de 22 pouces et est équipée d’un pack aérodynamique actif comprenant un spoiler avant intégré en carbone et un aileron arrière à déploiement électrique. Si vous suivez les restomods sur mesure comme la Mercedes 600 restomod de Brabus ou les projets haut de gamme tels que la Mercedes-Benz 190E Evo II restomod, cette voiture est taillée dans le même tissu sur mesure, mais sa structure mécanique et l’agencement de son habitacle renvoient clairement à la Vanquish qui lui a servi de base.

Photos Par : Brabus Photos : Brabus

Série de production et performances

La Bodo Cabriolet est limitée à 77 exemplaires dans le monde entier, et ce chiffre est partagé entre ce modèle et le coupé existant, ce qui rend chaque version décapotable encore plus rare. Brabus la décrit comme une supercar décapotable entièrement carrossée sur mesure et construite sur commande individuelle ; son PDG, Constantin Buschmann, précise qu’elle a été conçue « dans les moindres détails comme s’il allait la conduire lui-même », soulignant ainsi à quel point ce projet revêt un caractère personnel au sein de l’entreprise.

Les performances annoncées sont à la hauteur du caractère spectaculaire de la fiche technique. La Bodo Cabriolet passerait de 0 à 100 km/h en 3,0 secondes et atteindrait une vitesse de pointe limitée électroniquement à 359 km/h. Derrière ces chiffres se cachent des données plus précises : trois secondes pour atteindre 100 km/h et 23,9 secondes pour atteindre 300 km/h, des chiffres qui concordent avec les premières prévisions de performances du roadster Bodo et celles d’autres supercars décapotables ultra-rares présentées à Pebble Beach.

Photo : Brabus

Si l’on imagine une longue virée sur une autoroute sans limitation de vitesse, la vitesse de pointe de 223 mph limitée électroniquement du Cabriolet et son V12 dérivé de la Vanquish montrent clairement qu’il ne s’agit pas d’un simple exercice de style, mais d’une véritable machine ultra-rapide. En tant qu’hyper-GT décapotable ultra-limitée de 1 000 chevaux, bridée à 359 km/h et issue de la lignée Aston Martin, la Brabus Bodo Cabriolet s’inscrit de plein fouet dans la sphère habituellement réservée aux voitures exotiques les plus extravagantes actuellement sur le marché.