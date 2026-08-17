Dans le segment des compactes, l’Opel Astra et la Volkswagen Golf restent deux références pour ceux qui recherchent une voiture équilibrée, moderne et adaptée aussi bien à un usage quotidien qu’aux longs trajets.

Récemment mise à jour à l’occasion de son restylage de mi-carrière, l’Astra mise sur un design encore plus affirmé, sur une gamme de motorisations particulièrement large et sur un équipement technologique remis au goût du jour, tandis que la Golf continue de capitaliser sur sa solidité reconnue, sa qualité de fabrication élevée et l’une des offres les plus complètes de la catégorie en matière de motorisations.

Opel Astra vs Volkswagen Golf : le design extérieur

L’Opel Astra adopte un style personnel, caractérisé par la face avant Opel Vizor avec son bandeau noir brillant intégrant les blocs optiques et le logo illuminé. Le récent restylage a également introduit les sophistiqués phares Intelli-Lux HD, composés de pas moins de 50 000 LED, capables d’adapter en permanence le faisceau lumineux aux conditions de circulation.

Les dimensions de la berline sont de 4,37 mètres de long, 1,86 mètre de large, 1,47 mètre de haut et avec un empattement de 2,68 mètres.

Opel Astra Photo : Opel Volkswagen Golf Photo : Volkswagen

La Volkswagen Golf suit en revanche une philosophie plus conservatrice. Le restylage introduit en 2024 a affiné un design déjà très apprécié sans le bouleverser : la face avant reçoit des projecteurs LED plus fins, une nouvelle signature lumineuse horizontale et une calandre redessinée, tandis que le profil reste immédiatement reconnaissable.

Ses dimensions sont légèrement plus compactes que celles de l’Astra : 4,28 mètres de long, 1,79 mètre de large, 1,48 mètre de haut et un empattement de 2,62 mètres.

Modèle Longueur Largeur Hauteur Empattement Opel Astra 4,37 mètres 1,86 mètre 1,47 mètre 2,68 mètres Volkswagen Golf 4,28 mètres 1,79 mètre 1,48 mètre 2,62 mètres

Opel Astra vs Volkswagen Golf : l’habitacle

L’habitacle de l’Opel Astra conserve une présentation moderne mais rationnelle. La planche de bord accueille un double écran dédié à l’instrumentation numérique et au système d’infodivertissement, tous deux mis à jour sur le plan graphique et simples à utiliser.

Opel Astra, les intérieurs Photo : Opel Volkswagen Golf, l'habitacle Photo : Motor1.com

Parmi les éléments distinctifs figurent les sièges Intelli-Seat, conçus pour améliorer le confort sur les longs trajets grâce à une forme d’assise spécifique. En option, des sièges certifiés AGR sont proposés avec réglages électriques, ventilation, chauffage et fonction massage.

Le coffre offre une capacité de 422 litres sur les versions classiques, ramenée à 368 litres sur les variantes hybrides rechargeables. Une fois les dossiers arrière rabattus, le volume atteint 1 339 litres.

Opel Astra, le coffre Volkswagen Golf, le coffre

La Volkswagen Golf continue quant à elle de se distinguer par un habitacle particulièrement ergonomique. La planche de bord est sobre, bien ordonnée et réalisée avec des matériaux de belle qualité, dans la droite ligne de la tradition du modèle. La instrumentation numérique de 10,2 pouces fonctionne de concert avec un écran central de 12,9 pouces.

L’ergonomie profite également de la mise à jour des commandes de l’infodivertissement, désormais plus intuitives que sur les premières versions de la huitième génération. Le coffre affiche une capacité minimale de 381 litres sur les versions classiques et d’environ 273 litres sur les variantes hybrides rechargeables.

Modèle Instrumentation numérique Écran central Capacité du coffre Opel Astra 10" 10" 422/1 339 litres

368/1 268 litres (PHEV et BEV) Volkswagen Golf 10,2" 12,9" 381/1 237 litres 273/1 129 litres (eHybrid)

Opel Astra vs Volkswagen Golf : les motorisations

L’Opel Astra propose l’une des gammes les plus complètes du segment. L’offre débute avec le trois-cylindres essence 1.2 mild hybrid de 145 ch associé à une boîte automatique à 6 rapports, suivi du turbodiesel 1.5 de 130 ch avec transmission automatique à 8 rapports. La gamme comprend aussi l’hybride rechargeable de 195 ch, équipée d’un moteur essence 1.6 turbo et d’une batterie de plus de 17 kWh autorisant jusqu’à 83 km d’autonomie électrique selon le cycle WLTP.

Pour ceux qui souhaitent une voiture entièrement électrique, l’Astra Electric est disponible avec un moteur avant de 156 ch et une batterie de 58 kWh, capable de parcourir jusqu’à 454 km.

La Volkswagen Golf propose elle aussi une gamme très étoffée. Les versions essence 1.5 TSI sont disponibles en 115 et 150 ch, à la fois en variantes classiques et en mild hybrid eTSI avec technologie 48 volts et boîte automatique DSG à 7 rapports (boîte manuelle à 6 rapports pour les versions d’entrée de gamme).

On retrouve également l’éprouvé 2.0 TDI de 115 ou 150 ch, encore aujourd’hui l’un des meilleurs diesels de la catégorie en matière de consommation et d’aptitude aux longs parcours.

Opel Astra Photo : Opel Volkswagen Golf GTI Edition 50 Photo : Volkswagen

Les hybrides rechargeables représentent l’un des points forts de la Golf. Les versions eHybrid de 204 ch et GTE de 272 ch utilisent le nouveau 1.5 TSI associé à une batterie de 19,7 kWh permettant jusqu’à environ 140 km d’autonomie électrique WLTP, une référence absolue dans le segment. Elles prennent aussi en charge la recharge jusqu’à 11 kW en courant alternatif et jusqu’à 50 kW en courant continu.

La gamme comprend également la nouvelle full hybrid de 170 ch, qui associe le moteur 1.5 TSI evo2 à deux unités électriques et à une batterie de 1,6 kWh se rechargeant en roulant. Pour les amateurs de performances, les sportives GTI de 265 ch, GTI Edition 50 de 325 ch et Golf R de 333 ch avec transmission intégrale 4Motion restent au catalogue.

Modèle Essence Diesel Mild hybrid Full hybrid Hybride rechargeable Électrique Opel Astra n.d. 1.5 130 ch 1.2 145 ch n.d. 1.6 195 ch 156 ch et 58,3 kWh Volkswagen Golf 1.5 115 ch

1.5 150 ch

2.0 265 ch

2.0 325 ch

2.0 333 ch 2.0 115 ch

2.0 150 ch 1.5 115 ch

1.5 150 ch 1.5 170 ch 1.5 204 ch

1.5 272 ch n.d.

Opel Astra vs Volkswagen Golf : les prix

L’Opel Astra débute à partir de 33 000 euros en version Edition mild hybrid de 145 ch. Le diesel de 131 ch est affiché à partir de 33 500 euros, tandis que l’hybride rechargeable de 196 ch réclame au moins 39 800 euros. La variante 100 % électrique Astra Electric est proposée à partir de 40 450 euros.

La Volkswagen Golf démarre quant à elle à partir de 31 350 euros avec le 1.5 TSI de 115 ch. Les versions mild hybrid eTSI débutent à 34 000 euros, tandis que le diesel de 115 ch est proposé à partir de 34 700 euros. La Golf eHybrid de 204 ch coûte au minimum 43 250 euros, alors que la nouvelle full hybrid de 170 ch débute à 39 250 euros.