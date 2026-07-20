Toyota Yaris Cross vs Jeep Avenger, duel de SUV urbains (aussi 4x4)

Toyota Yaris Cross et Jeep Avenger comptent parmi les propositions les plus intéressantes du segment des SUV compacts, récemment mises à jour pour rester compétitives sur un marché toujours plus encombré.

La japonaise mise sur l’efficience, la technologie hybride et la praticité en ville, tandis que la Jeep avance un design plus affirmé, une gamme de motorisations plus large et une forte identité de petit SUV de la marque. Voici leur comparaison en détail.

Extérieur

Sur le plan esthétique, Yaris Cross et Avenger interprètent différemment le concept de crossover urbain. Après sa récente mise à jour, la Yaris Cross conserve des dimensions compactes et des proportions pensées avant tout pour la ville. Avec une longueur de 4,18 m, une largeur de 1,77 m et une hauteur d’environ 1,60 m, elle reste facile à manœuvrer dans les espaces étroits, sans renoncer à la position de conduite surélevée typique des SUV.

Toyota Yaris Cross Photo : Toyota Jeep Avenger (2026) Photo : Jeep

Le restylage a introduit une face avant entièrement revue, caractérisée par une nouvelle calandre en deux parties et des projecteurs LED mis à jour avec feux de jour intégrés. Le design conserve une allure robuste grâce aux protections en plastique sur les passages de roue et les boucliers, tandis que les jantes peuvent atteindre 18 pouces. La version GR Sport ajoute des détails plus dynamiques, avec des éléments spécifiques qui soulignent son caractère sportif.

La Jeep, de son côté, mise sur un style plus affirmé, lui aussi mis à jour principalement au niveau de la calandre et des optiques. Avec environ 4,08 m de long, elle est légèrement plus courte que la Toyota, mais propose un design très proche de la tradition Jeep. La face avant avec la classique calandre à sept fentes revisitée de manière moderne, les boucliers protégés et les formes musclées contribuent à lui donner une image de petit baroudeur.

La carrosserie compacte s’accompagne d’une bonne garde au sol et de solutions pensées pour un usage quotidien. La gamme propose plusieurs possibilités de personnalisation esthétique, avec des finitions plus élégantes ou davantage orientées vers l’aventure.

Modèle Longueur Largeur Hauteur Empattement Toyota Yaris Cross ; |4,18 m 1,77 m ; |1,60 m 2,56 m Jeep Avenger 4,08 m 1,78 m ; |1,53 m 2,56 m undefined undefined undefined

Intérieur

À bord, la Toyota suit une philosophie plus traditionnelle, mais soignée. La planche de bord est ordonnée, avec une disposition des commandes pensée pour être intuitive. L’instrumentation numérique dépasse les 12 pouces, tandis que le système multimédia central dépasse les 10 pouces. Un choix appréciable concerne le maintien de commandes physiques pour la climatisation, une solution qui facilite l’utilisation en conduite.

Toyota Yaris Cross, l'intérieur Photo : Toyota Nouvelle Jeep Avenger (2026), l'intérieur Photo : Jeep

La récente mise à jour a amélioré la qualité perçue, notamment grâce au Sakura Touch, un matériau composé d’éléments recyclés et végétaux qui améliore à la fois la durabilité et le ressenti au toucher. L’habitacle exploite bien les dimensions extérieures, même si l’espace à l’arrière n’est pas parmi les meilleurs du segment. Le coffre varie de 320 à 397 litres selon la version, tandis que la banquette arrière n’est pas coulissante.

Toyota Yaris Cross, le coffre Photo : Toyota Jeep Avenger, le coffre Photo : Jeep

La Jeep propose en revanche un environnement plus marqué sur le plan du style. La planche de bord est moderne et dominée par la technologie numérique, avec un écran central dédié à l’infodivertissement de 10,25 pouces et une instrumentation numérique de 10 pouces face au conducteur. L’organisation des éléments est simple, avec des commandes rapides et des solutions pratiques.

Le coffre offre une capacité d’environ 380 litres dans le cas des versions essence et mild hybrid à traction avant, tandis qu’elle diminue un peu sur les versions 4xe et électrique.

Modèle Tableau de bord Système d'infodivertissement Coffre Toyota Yaris Cross 12,3" 10,1" 397/1 097 litres

(320/1 097 litres pour la version AWD-i) Jeep Avenger 10" 10,25" ; |380/1 277 litres (essence et hybride léger 2WD) 355/1 250 litres (électrique) 310/1 218 litres (4xe) undefined

Motorisations

La différence la plus importante entre Yaris Cross et Avenger concerne la gamme de motorisations. La Toyota est disponible exclusivement avec une technologie full hybrid essence. Le système associe un moteur 1.5 trois cylindres à une unité électrique alimentée par une petite batterie, pour une puissance cumulée atteignant 131 ch.

La gestion est entièrement automatique et le système peut utiliser le moteur électrique, le moteur thermique ou les deux selon les conditions de conduite. La transmission est assurée par une boîte automatique à variation continue eCVT. En outre, la Yaris Cross peut être choisie avec une transmission intégrale AWD-i, obtenue grâce à un second moteur électrique sur l’essieu arrière, une solution unique dans le segment.

Toyota Yaris Cross GR Sport Photo : Toyota Jeep Avenger (2026) Photo : Jeep

La Jeep Avenger offre pour sa part une gamme plus large. Elle est disponible avec un moteur essence 1.2 turbo de 100 ch associé à une boîte manuelle à 6 rapports, avec une technologie mild hybrid e-Hybrid (également en version 4xe à transmission intégrale) couplée à une boîte automatique à double embrayage à 6 rapports, ainsi qu’en version 100 % électrique. La variante électrique utilise un moteur de 156 ch associé à une batterie permettant une autonomie d’environ 400 km.

Modèle Essence Hybride léger essence Hybride complet essence Électrique Toyota Yaris Cross n.d. n.d. 1,5 131 CV n.d. Jeep Avenger ; |1,2 100 CV ; |1,2 110 CV 1,2 145 CV n.d. 156 CV undefined

Prix

Le tarif de la Yaris Cross débute à partir de 29.600 euros pour la version à traction avant et à partir de 35.000 euros pour la transmission intégrale AWD-i. Dans le cas de l’Avenger, le prix de base est de 25.700 euros pour la variante essence à boîte manuelle. La mild hybrid démarre à 27.700 euros (32.700 euros pour l’Hybrid 4xe), tandis qu’il faut compter au minimum 39.400 euros pour l’électrique.