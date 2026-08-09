Cette BMW se recharge au soleil et produit encore plus d’énergie

Et si une voiture électrique parvenait à produire plus d’énergie qu’elle n’en consomme ? C’est le défi lancé par BMW aux étudiants de la Clemson University, qui ont transformé cette idée en prototype fonctionnel : il s’appelle Deep Orange 17 et il s’agit d’une voiture alimentée par le soleil.

Le projet a démarré en 2024 et a aujourd’hui pris la forme d’un véhicule pratiquement recouvert de panneaux solaires. La carrosserie intègre plus de 1 700 cellules photovoltaïques, capables de capter la lumière du soleil lorsque la voiture roule, est stationnée ou attend dans les embouteillages. Et le résultat est surprenant : selon les calculs des étudiants, sur une journée, la Deep Orange 17 parvient à récupérer plus du double de l’énergie nécessaire à ses trajets quotidiens.

Plus d’énergie que nécessaire pour les trajets domicile-travail

Pour vérifier ce résultat, les étudiants ont retenu l’hypothèse d’un usage quotidien d’environ 19 km, une distance compatible avec les déplacements urbains de ceux qui vivent et travaillent en ville, ou avec ceux qui ne parcourent que quelques kilomètres pour se rendre au travail. Dans ces conditions, les panneaux solaires peuvent récupérer suffisamment d’énergie pour assurer environ 50 km d’autonomie. Autrement dit, chaque jour, la voiture peut réinjecter dans sa batterie plus du double de l’énergie qu’elle consomme pour le trajet retenu.

Toute l’énergie ne provient toutefois pas des panneaux. Une partie est récupérée au freinage grâce au freinage régénératif, tandis que la gestion du couple et du système de propulsion a été optimisée afin de réduire la consommation au minimum.

Les panneaux ont été développés avec le Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE, centre de recherche allemand spécialisé dans les technologies liées à l’énergie solaire, et sont conçus pour produire de l’énergie même dans des conditions d’ombre.

Légère et recouverte de cellules photovoltaïques

Pour obtenir ces résultats, la Deep Orange 17 mise aussi sur sa légèreté. Elle pèse environ 550 kg et utilise une combinaison d’acier pour la cellule d’habitacle, d’aluminium, de fibre de carbone et de jonctions métalliques réalisées par impression 3D.

La forme particulière de la carrosserie n’a elle non plus rien de fortuit : le design s’inspire du poisson-coffre, une solution qui a permis aux étudiants de travailler sur l’efficacité aérodynamique en plus de la récupération de l’énergie solaire.

Malgré ces résultats, l’objectif n’est pas de transformer les futures voitures de série en immenses panneaux solaires sur quatre roues. La surface disponible sur une voiture classique ne serait pas suffisante pour obtenir les mêmes résultats dans des conditions réelles.

Le projet reste donc, pour l’instant, un prototype, mais il montre qu’une meilleure intégration du photovoltaïque dans la carrosserie peut aider une voiture électrique à gagner en autonomie énergétique, en réduisant l’énergie qu’elle doit prélever sur le réseau.