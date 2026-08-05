La nouvelle BMW i3 Touring est presque prête

La BMW i3 Touring se montre à nouveau sur route dans une nouvelle série de photos espion publiées par wilcoblok sur Instagram.

Les clichés montrent un prototype désormais proche de sa configuration définitive, avec un camouflage réduit au minimum et un design fidèle au langage stylistique de la Neue Klasse. Ses débuts devraient intervenir au second semestre 2027.

Bientôt prête pour ses débuts

Les photos espion montrent un exemplaire gris clair en plein essais routiers. Les bâches se concentrent désormais presque exclusivement sur l'avant et l'arrière, laissant largement visibles les surfaces latérales de la carrosserie.

En observant le profil, on remarque notamment les poignées de portes affleurantes, intégrées à la carrosserie, une solution de plus en plus répandue sur les voitures électriques de nouvelle génération. Au-delà d'un aspect plus épuré et élégant, ce détail contribue aussi à améliorer l'efficience aérodynamique.

Les images confirment également que la face avant reste très proche de celle déjà vue sur la berline i3. Même si les derniers films de camouflage continuent de masquer certains détails des optiques et du pare-chocs, on reconnaît les proportions typiques de la nouvelle philosophie stylistique BMW, caractérisée par des surfaces épurées, des phares très fins et un capot au dessin sobre.

Autonomie et prix attendus

Sur le plan technique, la Touring reposera sur la nouvelle architecture électrique 800 volts, l'une des innovations les plus importantes introduites par BMW pour la prochaine génération de modèles à batterie. Cette plateforme permettra une recharge ultra-rapide en courant continu jusqu'à 400 kW, réduisant sensiblement le temps nécessaire pour récupérer une grande partie de l'autonomie.

L’intérieur de la BMW i3 Touring devrait être identique à celui de l’i3 berline Photo : BMW

Concernant la gamme de motorisations, l'une des variantes attendues est la i3 50 xDrive Touring, équipée de deux moteurs électriques, un sur chaque essieu, pour une puissance totale d'environ 470 ch et une transmission intégrale électrique.

L'autonomie devrait dépasser les 750 km, tandis que le prix de cette version pourrait être légèrement supérieur aux quelque 74.000 euros de l'i3 berline. Dans les mois qui suivront le lancement, d'autres versions à propulsion devraient toutefois faire leur apparition, avec des prix d'accès plus bas et une autonomie plus élevée.

Galerie: BMW i3 (2026)