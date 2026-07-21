BMW teste déjà la prochaine M3 avec un six cylindres en ligne

Il est facile d’oublier que BMW développe aussi une autre M3 à moteur thermique, alors que l’essentiel des discussions tourne autour du modèle électrique. Mais il ne faut pas s’y tromper : une nouvelle berline sportive à six cylindres est bien en préparation. De nouvelles images captées au Nürburgring par Carspotter Jeroen nous offrent le meilleur aperçu à ce jour de la remplaçante de l’actuelle M3. Nous verrons probablement encore de nombreux prototypes camouflés de ce type, puisque la voiture ne devrait pas être dévoilée avant 2028 au plus tôt.

D’après les rares informations communiquées par BMW, la nouvelle M3 ne sera clairement pas une hybride rechargeable comme sa grande sœur, la M5. Elle utilisera en revanche un « nouveau type de moteur six cylindres », selon Mike Reichelt, responsable de la Neue Klasse. Certains ont spéculé sur un passage radical à un V6, une architecture que Munich n’a jamais installée sur un modèle de série, même si des prototypes ont été développés en secret. Toutefois, le patron de BMW M, Frank van Meel, a été parfaitement clair : le six-cylindres en ligne est là pour rester.

BMW devrait encore faire évoluer le 3,0 litres biturbo, au-delà de la nouvelle technologie d’allumage à préchambre récemment introduite en Europe. Selon la rumeur, la prochaine M3 pourrait adopter une micro-hybridation afin de répondre à des normes d’émissions toujours plus strictes. Impossible de le confirmer à partir de cette vidéo espion, mais la « G84 » pourrait être proposée exclusivement avec une transmission intégrale et une boîte automatique.

Une véritable BMW M

Les ailes élargies de cette voiture de test trahissent immédiatement une vraie M3, et non le modèle M Performance que BMW avait accidentellement affiché sur son site pour le millésime 2027 sous l’appellation M350, avant de le retirer rapidement. Sans surprise, elle ne paraît pas aussi extravagante que le M Concept Neue Klasse (photo ci-dessous), puisqu’elle ne reprendra pas son pack aérodynamique extrême.

Bien que le M Concept Neue Klasse ait techniquement annoncé la M3 électrique attendue l’an prochain, BMW a déjà expliqué que les futurs modèles afficheront une silhouette quasiment identique, quelle que soit leur motorisation. Par conséquent, la nouvelle berline i3 donne un aperçu fidèle de la future Série 3 thermique, dont le lancement interviendra dans les prochains mois. Par extension, les M3 électrique et thermique devraient se ressembler de très près, à l’extérieur comme à l’intérieur.

On voit bien que ce prototype déguisé est encore en plein développement à ses phares et feux arrière provisoires. Reste à savoir si le becquet type ducktail très marqué du M Concept Neue Klasse se cache sous le camouflage, mais certains éléments de style du concept seront à coup sûr repris sur la M3 de série. BMW a d’ailleurs déjà confirmé que les phares à double signature jaune et les éléments lumineux superposés en forme de cubes sur les boucliers apparaîtront sur tous les futurs modèles M.

BMW M Concept Neue Klasse 2026 Photos Par : BMW BMW M Concept Neue Klasse 2026 Photos : BMW

Le prochain prototype de M3 reçoit un toit entièrement vitré

Ce prototype semble disposer d’un toit panoramique fixe en verre, sans partie ouvrante pour faire entrer de l’air frais dans l’habitacle. Ce ne sera pas la seule configuration proposée sur la prochaine génération de M3, puisque BMW offrira également un toit allégé réalisé en composites à fibres naturelles à base de lin. Le concept mentionné plus haut utilise aussi cette alternative à la fibre de carbone pour les extracteurs d’air du capot, les rétroviseurs extérieurs, la lame avant et le diffuseur arrière.

BMW a laissé entendre à plusieurs reprises qu’une nouvelle M3 Touring thermique pourrait voir le jour. Le constructeur ne s’est pas encore engagé fermement, mais il développe bien une nouvelle Série 3 Touring thermique en parallèle de l’i3 Touring électrique. En attendant, BMW n’en a pas fini avec l’actuelle M3, puisque la berline comme le break devraient rester en production jusqu’en 2027.

Source: Carspotter Jeroen / YouTube