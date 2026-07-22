Pourquoi l’EX60 est le modèle le plus important pour l’avenir de Volvo

Certains modèles servent à élargir une gamme, d’autres marquent un tournant décisif dans l’histoire d’un constructeur. Pour Volvo, l'EX60 appartient à la seconde catégorie. Non pas parce qu’elle remplacera le XC60, mais parce qu’elle ouvre une nouvelle phase pour la marque suédoise.

Il s’agit de la première Volvo reposant sur la plateforme SPA3, elle inaugure un processus de production entièrement revu et lance une nouvelle architecture logicielle appelée à devenir la base des futures électriques du constructeur. Autrement dit, c’est le modèle qui montre concrètement comment seront conçues, fabriquées, développées et, plus que jamais, mises à jour, les Volvo des prochaines années.

La première Volvo repensée de A à Z

Le changement commence par la plateforme. La Volvo EX60 est en effet le premier modèle à utiliser la nouvelle SPA3, développée exclusivement pour les voitures électriques et conçue pour prendre en charge les technologies que Volvo introduira au cours de la prochaine décennie. Parmi elles figure l’architecture 800 volts, qui permet d’atteindre des puissances de recharge allant jusqu’à 370 kW, selon la version, et de récupérer jusqu’à 340 km d’autonomie en dix minutes. Mais la vitesse de recharge n’est qu’une des conséquences de ce choix technique.

Volvo EX60 P6 (2026), l’essai sur route Photo : Volvo

Travailler à des tensions plus élevées permet en effet de réduire le courant nécessaire pour transférer la même quantité d’énergie, en limitant les pertes, la chaleur dégagée par les câbles et le poids de l’installation électrique. C’est l’un des éléments qui contribue à porter l’autonomie jusqu’à 810 km WLTP, mais surtout cela constitue une base technique sur laquelle Volvo construira ses futures électriques.

S’y ajoute une puissance de calcul de 250 000 milliards d’opérations par seconde, qui fait de l’EX60 une véritable software-defined vehicle, développée avec des partenaires comme Google, Qualcomm et Nvidia, et conçue pour évoluer grâce à des mises à jour continues.

Volvo EX60 P10 (2026), l’essai sur route Photo : Volvo

La façon de construire une Volvo évolue aussi

La révolution ne concerne pas seulement ce que le client voit ou utilise, mais aussi la manière dont le véhicule est fabriqué. Avec l’EX60 débute en effet le gigacasting, une technologie qui remplace environ cent composants de la caisse par une seule pièce moulée en aluminium. Moins de pièces à assembler signifient une structure plus simple, plus rigide et plus légère, ainsi qu’un processus de production plus efficace.

À cette solution s’ajoute la technologie cell-to-body, qui intègre directement le pack batterie à la structure du véhicule au lieu de le monter comme un élément séparé. Là encore, les avantages sont multiples : la rigidité du châssis augmente, le poids total diminue et l’efficience énergétique progresse.

Volvo EX60 P10 (2026), l’essai sur route Photo : Volvo

Ce sont des innovations qui ont nécessité une profonde modernisation de l’usine de Torslanda, où Volvo a investi pour introduire le gigacasting dans la production de l’EX60. L’objectif est de réduire la complexité de fabrication, d’abaisser l’empreinte carbone et de créer une base industrielle destinée à être utilisée également par les futurs modèles de la marque.

L’électrique devient un pilier de la gamme

Toute cette technologie aurait moins de portée si elle était destinée à un modèle de niche. L’EX60 arrive au contraire sur ce que Volvo considère comme le segment le plus important pour l’avenir de l’électrique en Europe : celui des SUV premium de taille intermédiaire.

C’est le même marché sur lequel le XC60 est devenu la Volvo la plus vendue de tous les temps, et qu’il continuera d’occuper avec une motorisation hybride rechargeable, considérée par la marque comme une étape clé de la transition vers la mobilité électrique. L’EX60 ne prend donc pas sa place, mais élargit l’offre en venant l’épauler avec une proposition 100 % électrique.

Volvo EX60 P6 (2026), l’essai sur route Photo : Volvo

Les attentes sont élevées, d’autant que les premiers retours commerciaux semblent en confirmer le potentiel. Volvo a expliqué avoir enregistré un nombre de commandes supérieur aux prévisions initiales, au point de revoir ses programmes de production avant même le début des livraisons. À cela s’ajoute une stratégie tarifaire qui maintient l’EX60 globalement alignée sur le XC60 hybride rechargeable, réduisant ainsi l’un des principaux freins pour ceux qui envisagent de passer à l’électrique.

C’est aussi pour cela que l’EX60 représente bien plus qu’un nouveau modèle : c’est le véhicule avec lequel Volvo déploie sa nouvelle génération de technologies dans le segment le plus important du marché premium européen.

Galerie: Volvo EX60 (2026) : essai sur route