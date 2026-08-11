Maserati pourrait enfin faire son grand retour avec le V8

Maserati n’a plus proposé de V8 depuis l’arrêt de la Quattroporte en 2024. Le constructeur italien a toutefois confirmé avoir étudié l’intégration d’un moteur à huit cylindres dans sa gamme actuelle. Cela dit, rien ne garantit qu’un tel projet débouchera réellement sur un modèle de série.

Interrogé par l’australien Carsales, Davide Danesin, directeur de l’ingénierie de Maserati, a indiqué qu’un V8 pourrait potentiellement être adapté aux architectures actuelles du constructeur. Il a également laissé entendre que l’intérêt des clients serait suffisant pour rendre viable un modèle V8 produit en petite série. Danesin a déclaré :

« À titre personnel, je dirais oui : je pense que le V8 pourrait potentiellement faire son retour... Je suis certain que si nous le produisions, nous le vendrions, [mais] peut-être pas en grands volumes. »

Maserati GranTurismo 2027 Photo : Maserati

Bien plus qu’un simple gain de puissance

Les GranTurismo et GranCabrio sont les candidates les plus probables si Maserati obtient le feu vert pour un nouveau V8. Les deux modèles utilisent actuellement le V6 Nettuno 3,0 litres biturbo de la marque, qui développe jusqu’à 621 ch en finition Trofeo.

Un V8 ne se résumerait toutefois pas forcément à un simple surplus de puissance. Selon Danesin, le V6 actuel offre déjà des performances largement suffisantes, ce qui laisse penser que l’attrait d’un V8 tiendrait davantage à son caractère, à sa sonorité et à son exclusivité.

Maserati GranCabrio Photo : Maserati

Maserati ne se contenterait pas non plus d’installer l’un des V8 Hemi déjà existants au sein de Stellantis (même si l’idée a de quoi séduire). Le constructeur estime que ces moteurs sont trop imposants pour ses architectures actuelles, ce qui signifie qu’il lui faudrait probablement développer un V8 plus compact, reposant en partie sur l’architecture de son moteur Nettuno.

Un tel V8 de série serait extrêmement coûteux à produire, en particulier compte tenu du nombre relativement limité d’exemplaires que Maserati pourrait vraisemblablement écouler. Pour l’instant, Maserati doit toujours obtenir l’approbation de Stellantis avant que le projet puisse avancer. Mais après des années marquées par l’abandon progressif des V8 chez de nombreux constructeurs, la perspective d’une nouvelle sportive italienne à huit cylindres a de quoi intriguer.