Écoutez ce nouveau V12 de 1 070 ch prendre vie
La prochaine Nilu27 embarque un V12 de 6,5 litres développant une puissance à quatre chiffres et grimpant jusqu’à 11 000 tr/min.
Vous vous souvenez de cette nouvelle hypercar déjantée d’une entreprise appelée Nilu27 ? La voiture avait fait sa première apparition sur les radars en 2024. De grandes promesses avaient alors été avancées autour d’un V12 atmosphérique à haut régime associé à une boîte manuelle. En 2026, une partie au moins de ces promesses devient réalité.
Le V12 de 6,5 litres développé pour l’hypercar Nilu a pris sa première inspiration. Conçu par Hartley Engines en Nouvelle-Zélande, ce bloc a déjà dépassé son objectif de 1 070 ch lors de son premier passage au banc.
Il devrait aussi produire une sonorité absolument démoniaque, puisque sa zone rouge culmine à 11 000 tr/min. Écoutez par vous-même, en gardant à l’esprit qu’il ne s’agit encore que d’un amuse-bouche sonore avant de découvrir un enregistrement complet du moteur en pleine action.
Chez Nilu, on se montre évidemment très enthousiaste à l’idée de voir et d’entendre le cœur de la bête prendre vie : « Je travaille dans l’industrie automobile et celle des hypercars depuis plus de 25 ans, et je n’ai jamais vu une toute nouvelle architecture moteur démarrer et tourner avec une telle douceur dès la première tentative », a déclaré Simon Waegner, CTO/COO de Nilu27. « La précision de l’ingénierie et l’intégration sans faille entre notre équipe et Hartley Engines ont été particulièrement impressionnantes. C’est une avancée majeure pour notre calendrier de production et nos objectifs de performance. »
Quelle est la prochaine étape pour l’hypercar Nilu ? Le moteur va bientôt quitter la Nouvelle-Zélande par avion pour rejoindre les installations de R&D de Nilu en Allemagne. Il y sera associé à la boîte à sept rapports puis installé dans une voiture qui servira de premier prototype roulant.
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