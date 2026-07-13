La dernière Bugatti de piste équipée d'un moteur W16 est désormais homologuée pour la route

La société britannique d’ingénierie automobile Lanzante Limited est connue pour transformer des véhicules exclusivement destinés à la piste en voitures pouvant être utilisées légalement sur route ouverte. Lors du Goodwood Festival of Speed 2026, Lanzante a dévoilé l’un de ses projets les plus spectaculaires à ce jour : une Bugatti Bolide homologuée pour la route.

Pour rappel, la Bugatti Bolide est une série limitée réservée à la piste, produite de 2024 à 2025. Seulement 40 exemplaires ont été fabriqués, et aucun n’a été homologué en sortie d’usine pour circuler avec une plaque d’immatriculation. C’est là qu’intervient Lanzante.

En collaboration étroite avec PRW Advanced Cooling Technology, Lanzante transforme ce monstre né pour le circuit en une voiture capable de franchir des ralentisseurs et même de passer au drive. Pour rendre la Bolide conforme à un usage routier, Lanzante a dû apporter une longue liste de modifications. À moins de savoir précisément quoi observer, ces différences restent toutefois difficiles à repérer.

La Bolide d’origine n’avait pas besoin de phares, puisqu’elle ne pouvait rouler que sur circuit, des infrastructures généralement dotées de leur propre éclairage. Lanzante a mis au point de nouveaux projecteurs à LED en forme de X, intégrés directement aux motifs en X sur la face avant de la voiture. La suspension réglée pour la piste a également dû être assouplie pour un usage routier, tandis que les pneus slick Michelin de compétition ont été remplacés, ceux-ci n’offrant qu’une durée de vie d’environ 60 km et coûtant environ 7 400 euros le train.

Heureusement, le moteur n’a pas eu besoin d’être modifié, puisque le W16 8,0 litres quadriturbo est commun à des modèles de route comme la Chiron. Il développe un peu moins de 1 600 ch, ce qui doit être particulièrement intimidant dans une voiture affichant moins de 1 451 kg sur la balance (avant la conversion réalisée par Lanzante).

Même avec toutes les modifications apportées par Lanzante, on peut se demander si une voiture de ce type serait réellement agréable à conduire sur route ouverte.

Source: Lanzante Limited / Instagram