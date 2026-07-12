Alpine A110 Future : la sportive électrique fait ses débuts à Goodwood

La prochaine génération de l’Alpine A110 fait son premier pas en public. Au Goodwood Festival of Speed 2026, la marque française a fait rouler l’Alpine A110 Future, un prototype de développement qui préfigure la troisième génération du célèbre coupé.

Au volant sur la mythique montée anglaise, on retrouvait Pierre Gasly, pilote de l’écurie BWT Alpine de Formule 1, accompagné du duc de Richmond. Plus qu’un simple concept, la voiture constitue un véritable laboratoire technologique sur lequel reposera la future sportive électrique de la marque.

La première A110 électrique prend forme

Avec l’A110 Future, Alpine montre la direction retenue pour sa future gamme de modèles hautes performances. Le projet inaugure la nouvelle Alpine Performance Platform (APP), une architecture modulaire développée spécifiquement pour les modèles sportifs électriques et conçue pour accueillir différentes configurations de carrosserie et de chaîne de traction.

Alpine A110 Future, les débuts à Goodwood Photo : Alpine

Le prototype conserve l’architecture du classique coupé deux places, mais intègre une solution technique inédite : les batteries ne sont pas concentrées sous le plancher, mais réparties entre l’avant et l’arrière. Ce choix permet de préserver un centre de gravité bas, de contenir la hauteur totale et de conserver une position de conduite très proche de celle de l’actuelle Alpine A110.

Plateforme 800 volts et double moteur arrière

Sur le plan technique, la nouvelle plateforme utilise un système électrique en 800 volts avec technologie "cell-to-pack". L’énergie est répartie à 25 % à l’avant et à 75 % à l’arrière, contribuant aussi à la rigidité structurelle du véhicule grâce à son boîtier en aluminium.

Alpine A110 Future Photo : Alpine

La transmission repose sur deux moteurs électriques arrière dotés d’onduleurs en carbure de silicium et capables d’atteindre jusqu’à 21.500 tr/min. Le système Alpine Active Torque Vectoring 2.0 fait également ses débuts : il gère indépendamment le couple sur les roues arrière afin d’améliorer la précision, l’agilité et le comportement en virage, sur route comme sur circuit.

Un banc d’essai pour la prochaine A110

Selon Alpine, l’A110 Future n’est pas un exercice de style, mais un véritable prototype destiné à valider les technologies de la future version de série du coupé. Une grande partie du développement a été réalisée à l’aide de simulateurs de conduite sophistiqués, qui ont permis aux ingénieurs d’affiner le châssis, le groupe motopropulseur et la gestion électronique avant les essais sur route.

Ses débuts à Goodwood constituent donc la première démonstration publique d’un projet avec lequel Alpine entend transposer son ADN sportif à l’ère de l’électrique, en promettant une A110 capable de conserver sa légèreté et son agrément de conduite malgré l’adoption d’une propulsion zéro émission.