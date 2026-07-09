Après des essais sur le Nürburgring et au Nardò Technical Center avec des prototypes encore camouflés, l’Audi Nuvolari se montre pour la première fois en public au Royaume-Uni dans sa configuration définitive. La nouvelle supercar hybride de 1 001 ch a été aperçue dans les rues de Londres, annonçant sa participation au Goodwood Festival of Speed, où elle effectuera sa première apparition devant le public britannique.

Présentée au niveau mondial en juin dernier, la Nuvolari incarne le nouveau sommet technologique de la marque aux quatre anneaux et inaugure une philosophie de design appelée à influencer les futurs modèles du constructeur. Limitée à 499 exemplaires, elle sera aussi l’Audi de série la plus puissante et la plus rapide jamais construite, avec des premières livraisons attendues au premier semestre 2027.

Londres comme décor du baptême britannique

Pour ses débuts au Royaume-Uni, Audi a choisi Londres, ville symbole d’innovation, d’architecture et de design. La Nuvolari a été photographiée et filmée entre les gratte-ciel de la City et les rues élégantes de Mayfair et de Kensington, des décors qui mettent en valeur le nouveau langage stylistique développé sous la direction créative de Massimo Frascella.

Audi Nuvolari arrive à Londres, elle se caractérise par des surfaces épurées et des lignes essentielles Photo : Audi

La voiture est le premier modèle de série de la marque à adopter cette philosophie de design, caractérisée par des surfaces épurées et des lignes essentielles, où chaque élément répond à une fonction précise et rien n’est purement décoratif. Le même principe a été appliqué à l’habitacle, conçu pour placer le conducteur au centre de l’expérience de conduite.

L’Audi de série la plus puissante jamais produite

La Nuvolari marque aussi l’entrée d’Audi dans le segment des supercars hybrides à hautes performances. Le groupe motopropulseur associe un V8 biturbo de 4,0 l à trois moteurs électriques à flux axial, pour une puissance cumulée de 1 001 ch. Les performances s’annoncent record : le 0 à 100 km/h est annoncé en environ 2,7 s, tandis que la vitesse maximale dépasse 350 km/h, ce qui en fait l’Audi de série la plus puissante et la plus rapide jamais réalisée.

Audi Nuvolari arrive à Londres. Sa base technique est le nouvel Audi Space Frame Photo : Audi

La base technique repose sur le nouvel Audi Space Frame avec carrosserie en fibre de carbone, tandis que de nombreuses solutions proviennent directement de l’expérience de la marque en Formule 1. Parmi elles figurent le système quattro predictive ride, capable de gérer de manière prédictive la dynamique du véhicule, l’aérodynamique active avec Drag Reduction System (DRS), un large recours à la fibre de carbone pour limiter le poids, ainsi qu’un nouveau système de freinage carbocéramique conçu pour résister aux températures les plus élevées.

Un hommage à Tazio Nuvolari

Le nom de la nouvelle supercar rend hommage à Tazio Nuvolari, l’un des pilotes les plus emblématiques de l’histoire du sport automobile. Audi a choisi de lui dédier son modèle porte-étendard pour rappeler des valeurs telles que le courage, le talent et la quête de la performance maximale, des qualités que la marque associe également à son nouveau vaisseau amiral.

Après cette avant-première dans les rues de la capitale britannique, la Nuvolari figure parmi les vedettes du Goodwood Festival of Speed, où le public britannique pourra l’admirer en direct pour la première fois dans sa configuration définitive.

Galerie: Audi Nuvolari arrive à Londres : débuts britanniques avant Goodwood

9 Source: Audi