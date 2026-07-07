À bord de la BMW M2 battant son propre record au Nürburgring

Voilà un peu plus d’un an que la M2 CS a détrôné l’Audi RS3 en devenant la compacte de série la plus rapide sur la boucle nord du Nürburgring. La M2 en configuration Competition Sport a bouclé l’Enfer Vert en 7'25''5, devenant la première voiture de son segment à passer sous la barre des 7'30. Mais BMW estimait qu’il restait une marge de progression pour creuser l’écart avec le 7'33 d’Audi.

Le 22 mai dernier, BMW est retourné sur la Nordschleife avec quelques nouveautés. Au lieu de ramener la M2 CS, la marque a engagé la M2 « standard » équipée d’un nouveau kit M Performance Track. Malgré 35 kg supplémentaires et 50 ch de moins que la CS, la M2 a tout de même amélioré le record de l’an dernier. Elle a grappillé une demi-seconde, pour franchir la ligne en 7'25.

Comme lors de la tentative record de l’an dernier, c’est Jörg Weidinger qui a signé ce nouveau chrono de référence parmi les compactes. À noter que le coupé muni du nouveau kit M Performance Track se montre plus rapide que la M3 CS Berline (7'28) et que la M3 CS Touring (7'29). En revanche, il reste derrière la M4 CS (7'21). La M4 CSL demeure la BMW de série la plus rapide sur le Nürburgring, avec un tour en 7'18. Pour éviter toute ambiguïté, tous les temps cités ici ont été réalisés sur le tracé complet de 20,8 km du circuit allemand.

Un kit piste presque au prix d’une Mini neuve

Voir la M2 « standard » battre sa sœur plus radicale est une performance notable, mais le kit M Performance Track n’a rien d’abordable. Il est commercialisé ce mois-ci et affiché à 23 500 € en Allemagne, soit presque le prix d’une voiture complète du groupe BMW : pour seulement 3 000 € de plus, on peut repartir avec une Mini Cooper One (26 450 €). Ce pack regroupe de nombreuses évolutions orientées circuit, dont un aileron arrière en fibre de carbone « swan-neck » réglable manuellement, dérivé des M4 de compétition GT4 Evo et GT3 Evo.

BMW ajoute également un splitter avant réglable et une suspension combinés filetés sophistiquée, avec réglage sur quatre voies de la détente et de la compression. La garde au sol peut être abaissée jusqu’à 20 mm, et le kit comprend aussi des paliers d’appui réglables. Ce n’est pas tout : des déflecteurs au niveau des passages de roue et des « aero flicks » font partie du pack, tout comme une prise d’air supplémentaire sous le refroidisseur d’huile moteur avant pour aider à évacuer la chaleur.

Pour la tentative au Nürburgring, BMW M a associé le kit M Performance Track à des pneus Pirelli P Zero Trofeo RS en option, très adhérents tout en restant homologués pour la route. La M2 CS avait déjà utilisé les mêmes semi-slicks lors du tour record de l’an dernier.

Ces nouveaux éléments orientés piste ne sont pas réservés aux M2 neuves : le kit est aussi proposé en seconde monte pour les modèles propulsion déjà en circulation. Si le kit M Performance Track conserve l’homologation routière de la M2, le splitter avant et l’aileron arrière, tous deux optimisés en soufflerie, ne peuvent pas être utilisés dans leurs réglages les plus agressifs sur route ouverte. Ces réglages sont destinés au circuit, où le pack génère 200 kg d’appui supplémentaire à 200 km/h sur l’ensemble des deux essieux.

Source: BMW