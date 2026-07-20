BMW explique pourquoi la M2 a enfin reçu la transmission intégrale

BMW commercialise depuis quelque temps déjà des versions à transmission intégrale de ses M3 Berline et M4 Coupé. Le constructeur a finalement étendu son offre xDrive au plus petit M2 Coupé. Et ce n’est pas un hasard.

Interrogé par Bimmer Today (puis relayé et traduit par BMW Blog), le patron de BMW M, Frank van Meel, a expliqué que les clients vivant dans le Nord-Est des États-Unis (New York, New Jersey et Pennsylvanie) et dans le Midwest (Illinois, Michigan, Ohio) ont tendance à utiliser des pneus toutes saisons, y compris au printemps et en été. Dans ces conditions, une M2 à propulsion n’est « tout simplement pas envisageable », selon lui. Apparemment, la demande de ces clients était « très forte ».

2027 BMW M2 xDrive Photo : BMW

La transmission intégrale pour élargir l’offre

Ce n’est pas la première fois que le marché américain pousse BMW à proposer un nouveau modèle ou une fonctionnalité spécifique. La marque n’a ainsi réservé la boîte manuelle sur les M5 E60 et F10 qu’au marché nord-américain, et la nouvelle M3 CS Handschalter est elle aussi une exclusivité nord-américaine.

BMW précise que si les États-Unis ont largement contribué à faire passer la M2 xDrive en production, la demande était également très importante en Suisse. Comme dans le nord des États-Unis, les chutes de neige y sont fréquentes, ce qui explique l’intérêt pour une sportive à transmission intégrale.

Comme les M3 et M4, la M2 xDrive sera plus rapide que sa déclinaison propulsion, avec un 0 à 97 km/h abattu en 3,6 secondes (ou 3,3 secondes avec la méthode du « one-foot rollout »). À titre de comparaison, la M2 propulsion réclamait 3,9 secondes dans sa version à boîte automatique à huit rapports. On peut imaginer que les estimations de BMW sont prudentes, et que l’auto pourrait en réalité se rapprocher des 3,0 secondes.

La M2 xDrive remplace la M2 standard équipée de la boîte automatique. Si vous souhaitez une M2 à propulsion, BMW continuera de proposer une version avec boîte manuelle. Les deux modèles conservent le six-cylindres en ligne 3,0 litres biturbo S58, développant 348 kW et 601 Nm de couple.

BMW a apporté quelques évolutions au S58 pour le millésime 2027, afin de le rendre conforme à la nouvelle norme antipollution Euro 7. Ces modifications comprennent notamment la technologie d’allumage à préchambre M-Ignite, mais les versions américaines n’en ont pas besoin. BMW indique également que la sonorité d’échappement sera légèrement améliorée et que la consommation pourrait baisser modestement.

L’avis de Motor1 : Pour les clients du nord-est et du Midwest américains, la transmission intégrale constitue un vrai plus, surtout sur une voiture comme la BMW M2. Il est intéressant de voir BMW à l’écoute de sa clientèle.