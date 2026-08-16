La Tesla Roadster devrait être présentée dès août... comme voiture volante !

Le nouveau Tesla Roadster, attendu depuis de nombreuses années, devrait enfin être présenté dès le mois d’août. Selon les informations disponibles, Tesla montrerait à la fois une version volante télécommandée équipée de propulseurs SpaceX et une version homologuée pour la route.

D’après un article du magazine économique américain spécialisé dans la tech The Information (paywall) , la première aurait lieu à McGregor, une petite ville du Texas située entre Dallas et Austin. C’est là que SpaceX exploite un site d’essais pour ses fusées.

Lors de cet événement, un Roadster devrait quitter le sol grâce à des propulseurs fournis par la société spatiale d’Elon Musk, SpaceX. Ces dispositifs étant extrêmement bruyants, personne ne pourrait prendre place à bord du Roadster volant, qui serait donc télécommandé. Les spectateurs ne pourraient assister au show qu’à plusieurs centaines de mètres de distance.

Galerie: Tesla Roadster 31

À l’origine, le Roadster devait apparemment s’élancer sur une rampe puis rouler tête en bas grâce à une piste magnétique. Cette idée se serait toutefois révélée trop difficile à concrétiser et aurait finalement été abandonnée.

Le rapport, que nous relayons ici via une information d’Electrek en raison du paywall, apporte aussi un nouvel éclairage sur la genèse du Roadster. Selon ce récit, deux équipes de développement auraient d’abord travaillé sur des véhicules totalement différents. L’une devait concevoir un Roadster dérivé de la Model S Plaid, l’autre un modèle entièrement inédit reposant sur une structure monocoque en carbone. Elon Musk aurait finalement retenu cette seconde option.

Comme Tesla ne disposait pas du savoir-faire nécessaire, l’entreprise aurait fait appel à un spécialiste italien de la carrosserie. À un moment, le projet aurait ressemblé à la Lamborghini Countach . Par la suite, le designer en chef Franz von Holzhausen aurait souhaité donner à la voiture un style évoquant l’avion furtif Lockheed SR-71 Blackbird. Entre-temps, la silhouette serait devenue plus conventionnelle. Fin 2025, il existait apparemment un prototype biplace roulant doté de portes papillon. Plus récemment, Von Holzhausen a déclaré dans l’émission Jay Leno's Garage que le Roadster arriverait « très bientôt ».

La série spéciale du Roadster avec propulseur SpaceX ne serait apparemment pas homologuée pour un usage routier et coûterait plusieurs centaines de milliers, voire des millions de dollars. Une variante destinée à la route devrait toutefois être présentée en parallèle.

Après le premier Tesla Roadster de 2008, basé sur la Lotus Elise, Tesla a présenté une deuxième génération en 2017. Celle-ci devait initialement être commercialisée dès 2020. Trois moteurs électriques devaient permettre à l’auto d’abattre le 0 à 96 km/h en 2,1 secondes. Une batterie de 200 kWh, pour un poids de seulement 900 kg, devait assurer une autonomie de 1 000 kilomètres à vitesse d’autoroute américaine. En 2019, un pack SpaceX a été annoncé en option. Les places arrière devaient alors être remplacées par un réservoir d’air comprimé alimentant des propulseurs à gaz froid, autrement dit ce que l’on appelle couramment des « propulseurs de contrôle d’attitude ».

En bref

L’article de The Information reposerait sur les déclarations de trois sources internes. Il est assez détaillé, mais cela ne constitue pas une preuve de son exactitude. L’événement décrit correspond en tout cas assez bien au style d’Elon Musk. Même s’il a bien lieu, cela ne signifiera pas forcément que le Roadster sera lancé prochainement. Cette voiture est en effet devenue un exemple emblématique de la fiabilité relative des promesses d’Elon Musk : annoncée pour 2020, elle a ensuite été repoussée à 2022, 2023 puis finalement à 2024. Or nous sommes désormais en 2026 et le nouveau Roadster n’existe toujours pas.